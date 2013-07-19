美国金融：底特律申请破产具有负面评级影响--穆迪

路透华盛顿7月18日 - 穆迪周四表示，底特律的破产申请具有负面评级影响，因这对债券持有人造成了不确定性，并且干扰一般责任和有限税款债券的偿还，而法律程序或也要拖上数年。

穆迪在一份特别评论中称：“尽管不算意料之外，但破产申请还是为可能是一场史无前例的诉讼打开了大门...在诸如债权人回收水平、市民所受服务遭影响程度等问题明朗之前，这宗破产可能会是一个复杂、拖沓的过程。”

协助撰写这份特别评论的穆迪分析师兼助理副总裁Genevieve Nolan说：“如果我们从一个长远的维度去看，这是底特律能否翻身的问题，不过当下这具有负面评级意义。”

“这个行动能带来什么好处－如果有的话，现在说还太早。”

6月，底特律在3,970万美元的应税养老金债务上发生了违约，并拿出了一个穆迪称之为“不合惯例的”财务重组方案。

彼时穆迪将大约15亿美元的参与凭证(certificates of participation)评级降至最低的D级别，并将底特律一般责任债券无限制税务评级降至Caa3。

分析师Jeff Yorg表示，底特律刚刚处在冗长法律程序的开端。法官甚至需要决定底特律是否能申请破产，这就包括底特律需要证明其努力拿出诚意协商，而单单这就需要几个月的时间。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)