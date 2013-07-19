台湾债市：五年公债殖利率盘初平盘震荡，台股重挫一度激励台债翻多

路透台北7月19日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五盘初平盘震荡。交易员认为，美联储主席贝南克第二天的国会听证谈话论调跟上日一致，美债周四殖利率微幅收高，而台积电 法说会展望不如预期，拖累台股盘初重挫百点，一度激励台债翻多，然多空角力令台债早市在平盘附近震荡整理。

美联储主席贝南克连续第二天在国会作证，在美联储何时开始缩减购债规模以及何时开始上调短期利率的问题上没有提供新的线索。周四的证词与周三基本一致。

交易员指出，今日台债开盘先随美债殖利率走扬，稍后反应台股重挫百点的利多，五年主流券102/2殖利率盘中一度由升翻跌，不过在多空消息拉扯下，台债殖利率早盘在平盘附近窄幅波动。

“台积电法说展望不好，台股开盘就重挫，台债加减受惠!”一位证券台债交易员说。

交易员表示，这波台债殖利率弹升后回档，最重要的是确定银行及寿险的买盘需求回笼，今日标售南亚公司债及下周二标售20年期公债102/8都是观察指标，随着利率风险升温，最近市场普遍偏高预测长券得标利率。

今日早盘20年期公债102/8发行前交易殖利率成交在2.10%，已接近本周一的盘中高位2.1060%，拖累10年期公债102/6交易意愿，开盘后一小时都没有成交纪录。

台湾台塑集团旗下南亚 今日将招标的五年期、七年期无担保公司债，得标利率预估区间分别为1.41-1.45%及1.55-1.60%。因近期债市走势偏空，以及南亚今年预计发债总额为200亿，后续仍有筹码可供应。

交易员观察市场最新动态：

* 美债指标10年期公债殖利率周四微幅收扬至2.536%。

* 台积电法说展望不如预期，台股盘初大跌逾百点。

* 美债及台股等多空消息夹杂，台债殖利率盘初在平盘附近震荡。

* 下周二将标售20年券102/8，10年券102/6的买气略受影响。

* 台币IRS 五年期报价在1.2300/1.2600%，持平于上日。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.0200-1.0500%

* 102/6暂看在1.4300-1.4600%

本地时间10:00最新报价：

* 102/2殖利率走升0.05基点，报1.0450%。

* 102/6殖利率开盘后一小时未有成交纪录。

以下为最新相关报导链接：

* 美债周五展望：公债价格走低，因制造业和就业数据向好

* 美国经济：贝南克称在考虑缩减购债时，联储希望看到就业市场持续改善的指标

* 美国经济：6月有11个州失业率较前月下滑，28个州上扬--劳工部

* 美国政经：底特律申请破产，为美国历史上最大城市破产案

* 综述：制造业和失业金数据向好，预示美国经济前景改善

* 美国评等：穆迪将美国“AAA”主权评等展望由负面上调至稳定，确认评等

* 美国数据: 费城联邦储备银行7月制造业指数为正19.8，预估为正7.8