欧洲金融：欧盟执委阿尔穆尼亚称未来问题银行不能再诉诸公共资金援助

路透柏林7月18日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚告诉德国一份报纸，未通过下一轮压力测试且需筹集更多资金的欧盟银行业者，将不能进一步求助于公共资金。

“将不可能再依靠公共资金了，”阿尔穆尼亚告诉VDI nachrichten周报。

“濒临破产的银行需处分资产逐渐缩减规模，切切实实按新规定来做。”

欧盟上周三对适用政府救助银行的准则进行了大检修，让银行的股东和次级债权人必需承担重组的损失。

欧盟银行业管理局(EBA)正准备于2014年第二季进行另一轮压力测试，将检视欧盟银行业者应对经济和金融冲击的能力。

下一轮压力测试的重点将检验银行是否采取措施以履行巴塞尔III的规定。巴塞尔III全球协议要求银行需有更多、且质量更佳的资本和现金缓冲。

欧盟银行业管理局2011年令银行业在2012年中以前整体需筹集1,060亿欧元，然许多分析师和评论者认为这个数目还不够。