欧洲金融：欧盟执委阿尔穆尼亚称未来问题银行不能再诉诸公共资金援助

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透柏林7月18日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚告诉德国一份报纸，未通过下一轮压力测试且需筹集更多资金的欧盟银行业者，将不能进一步求助于公共资金。
“将不可能再依靠公共资金了，”阿尔穆尼亚告诉VDI nachrichten周报。
“濒临破产的银行需处分资产逐渐缩减规模，切切实实按新规定来做。”
欧盟上周三对适用政府救助银行的准则进行了大检修，让银行的股东和次级债权人必需承担重组的损失。
欧盟银行业管理局(EBA)正准备于2014年第二季进行另一轮压力测试，将检视欧盟银行业者应对经济和金融冲击的能力。
下一轮压力测试的重点将检验银行是否采取措施以履行巴塞尔III的规定。巴塞尔III全球协议要求银行需有更多、且质量更佳的资本和现金缓冲。
欧盟银行业管理局2011年令银行业在2012年中以前整体需筹集1,060亿欧元，然许多分析师和评论者认为这个数目还不够。
“我们必须在我们的银行体系建立起信任，因此应欣然接受压力测试，”报纸引述阿尔穆尼亚的话称。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。