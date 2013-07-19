《交易视点》流动性变局颠覆中国债市投资逻辑，下半年宜防御--国泰君安

路透北京7月19日 - 中国国泰君安证券近日发布的下半年债券市场投资策略报告认为，外部流动性、央行货币政策反应函数及商业银行资产负债表都发生了结构性变化，中期来看，整条收益率曲线都将面临持续负面影响；传统投资逻辑或被颠覆，建议下半年债券投资采取防御策略。

**流动性变局，整条曲线都将面临持续负面影响**

外部流动性、央行货币政策反应函数及商业银行资产负债表都发生了结构性变化，中期来看，整条收益率曲线都将面临持续负面影响。

外部流动性波动增加，再次出现趋势性下降的风险上升。原因有：QE退出预期及实际退出可能造成全球流动性下降；外汇占款中热钱占比的提升加大国际资本流出冲击；虚假贸易监管和外汇存贷比考核对人民币流动性的挤出；央行稳定汇率波动的操作将抬高国内资金成本。

央行货币政策函数发生了趋势性变化。中期目标转向“防风险、调结构”意味政府对经济增长的容忍底线低于市场预期，结构调整的权重大于政策刺激，因此，“结构调整”的货币环境需求决定政策中期将偏紧。此外，社会融资总量偏高隐含着未来通胀风险，前瞻性的政策调整也非常合理。

商业银行资产负债行为发生了结构性变化。“降低负债成本，提高资产收益”的变化将导致收益/风险出现不匹配：一方面逆周期融资需求上升的主体往往风险较高带来道德风险，但另一方面曲线平坦、信用利差偏低、短期资金成本中枢抬升等因素可能使得风险调整后的收益下降。

**建议下半年债券投资采取防御策略**

基于以上理由，国泰君安证券认为，基本面下降--货币政策放松--流动性宽松--债券收益率下降的债市投资逻辑很可能被颠覆。

关键因素的结构性变化将导致债券收益率与基本面之间出现超预期背离，而信用产品存量及结构变化导致供需不平衡消失、信用违约风险上升，也将引发信用债投资逻辑的颠覆。

从3-6个月的角度来看，国泰君安认为整体债券投资都需要采取防御策略：利率债配置以短期国债+中长期金融债（比例上为70:30，激进的机构也可以选择浮息债），信用债配置以高等级短融+AAA中等期限企业债/中票（比例上为70:30），适当增加可转债的配置仓位。(完)