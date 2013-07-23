表格：中国三大电信商6月移动电话总用户数近11.77亿户

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月23日 - 以下为中国三大电信运营商截至2013年6月底的移动电话用户数情况:(单位:百万) 中移动 中国联通 中国电信 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3G用户 按月变 总用户 按月变 3G用户 按月变 总用户 按月变 3G用户 按月变 总用户 按月变动 动 动 动 动 动 1月 94.98 7.05 714.7 4.38 80.13 3.67 242.9 3.61 72.06 3.01 163.2 2.56 2月 104.5 9.52 720.4 5.75 83.48 3.36 246.1 3.20 74.87 2.81 165.3 2.1 3月 114.4 9.88 726.3 5.88 87.82 4.33 250.7 4.59 78.07 3.2 168.0 2.7 4月 120.0 5.65 730.6 4.26 91.89 4.08 254.6 3.92 81.14 3.07 170.2 2.2 5月 129.4 9.37 735.2 4.61 95.90 4.00 258.4 3.74 84.24 3.1 172.2 2.05 6月 137.9 8.48 740.2 4.98 100.03 4.13 262.2 3.81 87.33 3.09 174.5 2.26 （完） 浏览电信产业其他新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。