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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 11:19 BJT

表格：中国三大电信商6月移动电话总用户数近11.77亿户

路透香港7月23日 - 以下为中国三大电信运营商截至2013年6月底的移动电话用户数情况:(单位:百万)
    
        中移动                            中国联通                          中国电信         
      -------------------------------------------------------------------------------------------------
        3G用户  按月变   总用户  按月变   3G用户  按月变   总用户  按月变   3G用户  按月变   总用户  按月变动
                动               动               动               动               动               
 
 1月    94.98   7.05     714.7   4.38     80.13   3.67     242.9   3.61     72.06   3.01     163.2   2.56
 2月    104.5   9.52     720.4   5.75     83.48   3.36     246.1   3.20     74.87   2.81     165.3   2.1
 3月    114.4   9.88     726.3   5.88     87.82   4.33     250.7   4.59     78.07   3.2      168.0   2.7
 4月    120.0   5.65     730.6   4.26     91.89   4.08     254.6   3.92     81.14   3.07     170.2   2.2
 5月    129.4   9.37     735.2   4.61     95.90   4.00     258.4   3.74     84.24   3.1      172.2   2.05
 6月    137.9   8.48     740.2   4.98     100.03  4.13     262.2   3.81     87.33   3.09     174.5   2.26
 （完）
    
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 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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