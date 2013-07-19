《热点透视》摩根士丹利虽渐入佳境，但仍需继续努力

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 张明钧
路透纽约7月18日 - 摩根士丹利 正朝众人拥戴之路迈进，只不过进展非常缓慢。在执行长James Gorman带领下，第二季财报出现全面改善，然而8.0亿美元的普通股净利换算成股东权益报酬率(ROE)仅5.2%。该公司投资银行部门虽然渐入佳境，但是很大程度上还需要继续琢磨。
首先，最新财报数据显示，摩根士丹利在6月底从花旗集团 买进合资财富管理事业的剩余35%股权，净利受到1.52亿美元的冲击。若摩根士丹利能够将这个财富管理事业的所有净利列入帐册，则将带来额外的1亿美元获利。此外，各种与这家合资公司有关的费用都将消失，每季获利可望再提升5,000万美元。
若计入诉讼费用对税前获利的冲击1.5亿美元，并加回摩根士丹利自身债务价值调整，则获利将增加近3.0亿美元。不过实际获利数字还不止于此。
摩根士丹利大出股东们意料地提出股票回购计划。回购的规模不大，仅5亿美元。不过这代表着自从危机发生以来，该行首度有能力如此归还资本。同时这或许只是为未来更大规模的回购揭开序幕，因Gorman已不再需要为与花旗间的交易拨备。不过股票回购仍需要获得美国联邦储备理事会(FED/美联储)点头同意。
若将回购的金额纳入经调整获利，则摩根士丹利的股东权益报酬率将达7%，而有形资产报酬率(return on tangible equity)则达到8.5%。虽然这显着高于财报中的主要数据，但仍低于该行的资金成本。
为了要克服获利无法涵盖资金成本的重大障碍，或许得靠表现落后的固定收益、外汇及大宗商品部门火力全开。该部门当季12亿美元的营收仍低于平均水准。若能将之提升至摩根士丹利设定的目标区间中值20亿美元，就可以达成其必要的获利目标。虽然还有一段路要走，但看来越来越有可能实现。(完)
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