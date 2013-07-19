《台湾金融市场一周展望》全球镁光灯聚焦日本安倍内阁选举，日圆走向牵动亚洲汇市

* 国际目光转向日本选举、G20会议

* 日圆走势料再成焦点

* 台币资产短期趋弱，台币可能向先前低位30.2靠拢

记者 高洁如

路透台北7月19日 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克针对宽松政策退场的谈话，对全球金融市场的影响将逐渐淡去。下周全球市场的的镁光灯焦点，将转移至日本。周日安倍首相的参议院选举结果，将会是安倍政府上台后的首次期中考。

市场调查显示，安倍可望在本次参议院选举中取得胜利。若是选举结果胜出更多，代表日本国内对安倍的超宽松政策、公共支出等、摆脱多年来经济停滞的期待更大--这也等于安倍内阁再取得民众对超宽松政策的许可，料将进一步推升美元兑日圆的汇价，再启动韩元、台币兑美元的偏弱趋势。

〞安倍拿高票的机会很大，以此预判下周日圆持续保持100以上的价位，日经股价偏向正面，但对亚洲的韩、台汇价有贬值的压力。〞元富投顾总经理刘坤锡表示。

日本周日(21日)将举办参议院选举，选举结果最晚周一上午出炉。

一位本地汇银交易室主管也表示，不排除日圆兑美元汇价因安倍的胜选而进一步走弱，若触及103.8-104的前波低位，带动韩元趋贬、也将进一步促贬台币。台币兑美元汇价实质交易可能向30.2的近期低位靠拢。

周一公布的选前的最终民意调查显示，日本首相安倍晋三领导的执政党料将在周日的参议院选举中大胜，从而可望结束国会六年来的僵局。

此外，本周末的全球20国集团(G20)峰会也是吸引全球目光的会议。

由于美联储宣布退出计划导致新兴国家遭遇大幅投资回流，迫使全球各国做出政策回应。此外，日本超宽松刺激计划也受到严密关注。

迄今为止，日本的货币政策在每次国际性会议上都能免受责难，但不安情绪正在上升。尤其是预期韩国更可能在会议中对日本的宽松政策施加压力，也不排除日本宽松议题在G20的会议中被提出讨论。

**台币看贬**

拉回台湾来看，一位本地汇银人士主管表示，台湾和韩国出口竞争白热化，台币汇价紧盯韩元，而韩元汇价又紧盯日本。更尤其是，国际清算银行的数据显示，台币的实质有效汇率已高于韩元的情况之下，台币升值空间恐怕有限。

国际清算银行(BIS)公布最新数据称，2013年6月台币实际有效汇率(REER)指数为101.71，相较韩元的实际有效汇率指数100.89为高，是八个月以来首见。

此外，下周三(24日)台积电将发放现金股利，总额777亿的现金股息、其中有77%将配发给外资股东，若这些现金将全数汇出，约等于有20亿美元的美元买需，这也可能造成短期台币趋贬的波动。

2013年上市柜现金股利发放日程请见

也有汇银人士表示，本周央行〞关注〞汇市不遗余力，短期之内央行紧盯汇市的举措，料将使炒汇资金不敢妄动，阻碍台币升值的动力。

本周一央行要银行在午后3点半之后不再接受客户的美元买卖委托，用意在平稳收盘价位。

此外，一位大型本地汇银人士表示，先前台币汇价升至29.8附近并停顿约一周的时间，出口商的动作即安静下来，目前汇价回到29.95-30的交易区间之内，估计出口商及外资的汇出可能有番交战，区间暂时盘整的机会不小。

**股市盘整区间7,800-8,200点**

股市方面，台股龙头台积电 本周因发布令人失望的第三季展望，股价重挫跌停，并拖累台股 逼近8,000点整数关卡。

凯基投顾总经理朱晏民表示，台积电传递出的讯号是第三季成长平稳、第四季就要调整库存，对整个半导体产业影响负面，这将一连串影响下游电子股的股价，短线难脱向下调整。

〞下周大概就是8,000点上下200点的调整，〞朱晏民说。他也强调，目前正处于美国宽松政策退场的过渡期，既然宽松政策要退场，代表的是景气复苏，股市也将走强，长线股市终将回归基本面走高。

美股方面，下周苹果 将公布业绩，也将对台湾的苹果概念股族群有所牵动。美国上市公司业续公布日程表请见

刘坤锡也补充表示，尽管短线现金股利发放让外资汇出，不过台股整体趋势仍以欧美股市为依归，在欧美股市走稳的前提之下，相信外资不致在台股大幅提款走人。

**债市视长券标售结果**

台债方面，尽管本周美联储主席贝南克赴国会听证，引得市场波动，然美债殖利率仍在2.4-2.7%区间盘整，并没有明显方向，台债也变化不大。不过，下周台债方面20年长券的标售结果则将令殖利率曲线后端波动加剧。

交易员认为，由于7月底将标售20、30年两档长券，且利率风险升温下，寿险端标售意愿恐将降低。此外，下周即将标售的20年公债--102/8发行前交易成交利率来到2.1050%，已接近本周一的盘中高位2.1060%，并拖累10年期主流券近日买盘缩手。

证券交易员指出，前波台债殖利率弹升后回档，确定了银行及寿险的买盘需求回笼，包括今日标售的南亚公司债及下周二标售20年期公债102/8都是观察指标。

台塑集团旗下南亚 今日将招标的五年期、七年期无担保公司债，得标利率预估区间分别为1.41-1.45%及1.55-1.60%。因近期债市走势偏空，以及南亚今年预计发债总额为200亿，后续仍有筹码可供应。

银行交易员认为，中长线来看，美债殖利率趋势仍持续向上，下周美债影响因子较少，预估美债殖利率陷入盘整的机会较高。下周五年券102/2殖利率主要交投区间暂看1.00-1.08%，10年券102/6殖利率主要区间暂看1.42-1.48%。

**货币市场波动料不大**

货币市场方面，虽然下周将迈入现金股利发放的高峰，但资金调度人士表示，依照过往经验，资金仅是在银行间移动，整体资金池的水位变化有限。虽有汇市人士指出，外资因应台积电 现金股利发放将资金汇出，但截至目前为止，并没有感受到变化。

〞我的外资保管客户钱都是多的，表示钱还在。〞一票券商调度人士表示。