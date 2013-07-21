主要国家经济指标预测--7月22日****

路透7月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.30 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 525 518 附：主要国家上周五已发布经济指标与预估值对照表： 7月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 持平 (较上年同期) +0.6% +0.6% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 +3.2% -- 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -1.1% -- 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) +0.1% -- 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -5.1% -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 102.34 94.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 30.97 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 +0.1% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.2% -0.1% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.3% +1.3% 1430 美国ECRI一周领先指标 7月12日当周 131.2 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪; 审校 张明钧)