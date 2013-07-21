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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--7月22日****

路透7月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
     
 7月22日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段          预估值       前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数            6月                --     负0.30
 1400     美国成屋销售年率(万户)                        6月               525        518
    
        附：主要国家上周五已发布经济指标与预估值对照表：
 7月19日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段            现值     预估值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月              持平       持平
                           (较上年同期)                                 +0.6%      +0.6%
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)            5月             +3.2%         --
                                                                               
               工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                       -1.1%         --
                                                                               
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                            +0.1%         --
               工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                       -5.1%         --
                                                                               
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              6月            102.34       94.5
                                                                               
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                           30.97         --
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            6月              持平      +0.1%
           加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                        +1.2%      +1.2%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                    -0.2%      -0.1%
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                +1.3%      +1.3%
 1430      美国ECRI一周领先指标                     7月12日当周         131.2         --
 (完)

      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 李婷仪; 审校 张明钧)
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