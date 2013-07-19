欧元区金融：欧洲央行放宽银行抵押品规定，助小企业争取更多融资机会

路透法兰克福7月18日 - 欧洲央行周四采取行动，让银行业者可用更多曾被归咎引发金融危机的资产，作为取得便宜贷款的抵押品，以利欧元区的中小企业争取到更多贷款资金。

欧洲央行表示，扩大再融资操作中可接受的资产担保证券(ABS)范围，并降低套用在这些资产的价值扣减幅度。

欧洲央行周四的措施，为中小企业带来较大的希望，未来银行将有更多资金可放贷给这类企业。但这不太可能为这些企业扭转乾坤，许多中小型企业现金拮据且难以成长。

根据改变后的抵押品规则，必须提供详细资讯的“普通/基本”(plain vanilla)ABS，央行将降低所要求的信贷评等水准。

此改变将使银行业多出约200亿欧元(260亿美元)可用作欧洲央行贷款抵押品的ABS资产。

但欧洲央行同时收紧对风险较高的所谓“自用型资产担保债券”的控管，降低这类债券估值，因而抵销了上述放宽措施的效应。

为支持欧洲鼓励对中小企业放贷的努力，欧洲央行表示，还将研究可能接受和中小企业贷款连结、由欧洲机构或国家开发银行担保的ABS为担保品。

抵押品规则改变将让银行业者能拿出更多ABS作为担保品，取得ECB的融资，让他们得以自仍没有多少投资者需求的证券化资产解脱--让银行有更多空间贷款给企业。(完)