中国汇市：人民币早盘窄幅振荡走升，市场对后期走势看法分歧

* 人民币即期早盘走升
* 中间价开低而离岸市场走高
* 供需平衡窄幅波动格局难改
* 后期突破方向市场仍存分歧
路透北京7月19日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走升。市场今天没有选择跟随开低的中间价，而更多与离岸市场CNH呼应。市场人士认为客盘供需均衡，仍然没有明确方向，后期要看大客盘往哪个方向打破趋势。
多数交易员认为短期内人民币还会保持窄幅波动，至于后期的走势他们的分歧仍然难以弥合。
上海一股份行交易员认为，前期一波升值趋势其实还没有走完，但现在从盘面上看明显是一个筑底的行情。“后期要看大客盘什么时候出来打破趋势了，我认为还是贬的可能性大些，但具体时点真的看不清楚。”
北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.1392元，上日收报6.1413元。今日人民币兑美元中间价 为6.1751元，上日中间价为6.1720元。
上海一外资银行交易员则表示，下半年中间价引导贬值的可能性较小。“经济还在复苏，（二季度）GDP数据与预期一致而且稍显乐观，但整体来看复苏还是比较弱，如果资本出现外逃还是会对经济产生比较大的打击。”
中国国务院总理李克强周四晚间再次强调，上半年中国经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间，中国有能力、有条件完成全年经济社会发展的主要任务。
东京汇市美元兑日圆周五再次测试主要阻力位，因经济数据强劲、公债收益率上涨，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克国会作证结束不具风险性。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2770/20，上日尾盘为6.2820。
北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1370/00元，上一交易日尾盘报6.1390元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校)