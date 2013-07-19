中国货币市场：回购利率仍多小涨，开盘价稳定安抚市场情绪

路透北京7月19日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率 仍多小涨。市场人士表示，虽然部分大行继续因分红扰动拆出意愿不高，然开盘价“稳定器”安抚了如“玻璃心”般脆弱的市场心态，资金供应较充足，拆入难度不大。
“资金好借啊，什么期限都有啊，钱（总量）本身没什么问题，资金价格短期应该也就这样了，”华南地区一银行资金交易员称。
北京一国有大行交易员亦表示，监管趋严将令资金交易更加规范，做价撤单的情况将减少，料市场流动性和资金利率短期内都将平稳运行。
与昨日隔夜开盘利率跳涨至5.92%不同的是，今早开盘，隔夜和七天回购利率分别被50亿元的大单钉在3.01%和3.75%。坊间惊呼“价格稳定器现，真和谐！”，进而有交易员揣测该水平是否为监管机构当前的合意利率水平。
据市场人士透露，近日上缴分红的两家国有大行，一家今天不融出，另一家则多融出隔夜资金。
国信证券在日报中称，中国工商银行 和农业银行 将分别于本周五（19日）和下周一（22日）向财政部上缴红利293亿元人民币和198亿元；预计回购利率未来将逐步回归走低。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0500 3.0143 +3.57
七天 3.7665 3.7377 +2.88
14天 4.0673 4.0522 +1.51
上海证交所质押式回购利率
其中：隔夜 3.1600 2.5250 +63.50
七天 3.3000 3.1800 +12.00
14天 3.5250 3.7650 -24.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0892 3.0363 +5.29
七天 3.8300 3.6500 +18.00
14天 4.1000 4.4000 -30.00
Shibor
其中:隔夜 3.0400 2.9980 +4.20
七天 3.7450 3.6340 +11.10
三个月 4.6525 4.6578 -0.53
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(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)