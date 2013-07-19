《Russell专栏》必和必拓与力拓看似冒险押注铁矿石，但早已胸有成竹

当供应过剩时，这代表往往会以削减产量因应，而根据过去经验，最先遭到停产的是高成本、低品级的中国矿山，最后才会轮到必和必拓及力拓在西澳的矿山，以及巴西淡水河谷 的矿山。

必和必拓主要产品产量报告图表(link.reuters.com/vet69t)

另一个值得注意的，是到2013年底之前中国铁矿石需求的可能发展。

今年上半年中国铁矿石进口量为3.843亿吨，较上年同期成长5.1%。

7月4日公布的路透调查分析师预估中值显示，全年进口量料为7.86亿吨。

这代表下半年进口量必须达到4.017亿吨，这根本一点都不像是在放缓，事实上比较像是加速。

这份调查中，最悲观的预测值是2013年全年铁矿石进口7.36亿吨，只略低于2012年创下的纪录高位7.44亿吨。

即使最后实际进口量刚好符合最悲观的预测值，力拓及必和必拓仍可望能够卖出他们增加的产量，因为他们有本钱可以用低于国际对手及中国矿商的价格卖出。

在6月结束的会计年度中，必和必拓铁矿石产量创下1.87亿吨纪录，公司计划到12月时达到年产能2.20亿吨。

力拓4-6月铁矿石产量6,600万吨，有望达成2013年全年2.65亿吨目标。力拓本周表示，到9月底时，年产能将提高至2.90亿吨，2014年底时提高至3.60亿吨。

这些产能扩张都需要大量投资，力拓的扩张项目估计斥资50亿美元。

巨额资本支出，以及无法让成本低过必和必拓及力拓，这两个因素正是其他铁矿石项目可能失败的关键。

其中包括澳洲矿业富豪Gina Rinehart在西澳的100亿美元Roy Hill铁矿石项目，以及英美资源集团 在巴西的Minas-Rio矿山。