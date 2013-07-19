《Russell专栏》必和必拓与力拓看似冒险押注铁矿石，但早已胸有成竹

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
当供应过剩时，这代表往往会以削减产量因应，而根据过去经验，最先遭到停产的是高成本、低品级的中国矿山，最后才会轮到必和必拓及力拓在西澳的矿山，以及巴西淡水河谷 的矿山。
必和必拓主要产品产量报告图表(link.reuters.com/vet69t)
另一个值得注意的，是到2013年底之前中国铁矿石需求的可能发展。
今年上半年中国铁矿石进口量为3.843亿吨，较上年同期成长5.1%。
7月4日公布的路透调查分析师预估中值显示，全年进口量料为7.86亿吨。
这代表下半年进口量必须达到4.017亿吨，这根本一点都不像是在放缓，事实上比较像是加速。
这份调查中，最悲观的预测值是2013年全年铁矿石进口7.36亿吨，只略低于2012年创下的纪录高位7.44亿吨。
即使最后实际进口量刚好符合最悲观的预测值，力拓及必和必拓仍可望能够卖出他们增加的产量，因为他们有本钱可以用低于国际对手及中国矿商的价格卖出。
在6月结束的会计年度中，必和必拓铁矿石产量创下1.87亿吨纪录，公司计划到12月时达到年产能2.20亿吨。
力拓4-6月铁矿石产量6,600万吨，有望达成2013年全年2.65亿吨目标。力拓本周表示，到9月底时，年产能将提高至2.90亿吨，2014年底时提高至3.60亿吨。
这些产能扩张都需要大量投资，力拓的扩张项目估计斥资50亿美元。
巨额资本支出，以及无法让成本低过必和必拓及力拓，这两个因素正是其他铁矿石项目可能失败的关键。
其中包括澳洲矿业富豪Gina Rinehart在西澳的100亿美元Roy Hill铁矿石项目，以及英美资源集团 在巴西的Minas-Rio矿山。
到头来，必和必拓与力拓看似赌博的行径，其实不算是什么风险，因为他们手上已经拿了一付好牌。(完) (译文审校 艾茂林)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。