更正-路透基点：南昌轨道交通集团获得103亿元贷款，用于建设地铁--RLPC

香港个股：西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响，风险敞口近9亿元

据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。