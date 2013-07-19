更正-路透基点：南昌轨道交通集团获得103亿元贷款，用于建设地铁--RLPC

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
(更正：因译文有误，第一段应为“与五家中国的银行签署融资协议”，非“八家”)
路透香港7月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，南昌轨道交通集团昨日与五家中国的银行签署了103亿元人民币(17亿美元)融资协议，资金将用于建设地铁2号线。
据消息人士，贷款期限约为25年，利率为中国人民银行基准利率的100%。
国家开发银行江西分行担任牵头行。中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国邮政储蓄银行参贷。
据本地媒体报导，2号线总投资约160亿元。(完)
(编译 张涛; 审校 高琦)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。