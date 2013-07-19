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债券 | 2013年 7月 19日 星期五 14:00 BJT

更正-路透基点：南昌轨道交通集团获得103亿元贷款，用于建设地铁--RLPC

(更正：因译文有误，第一段应为“与五家中国的银行签署融资协议”，非“八家”)

路透香港7月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，南昌轨道交通集团昨日与五家中国的银行签署了103亿元人民币(17亿美元)融资协议，资金将用于建设地铁2号线。

据消息人士，贷款期限约为25年，利率为中国人民银行基准利率的100%。

国家开发银行江西分行担任牵头行。中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国邮政储蓄银行参贷。

据本地媒体报导，2号线总投资约160亿元。(完)

(编译 张涛; 审校 高琦)

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