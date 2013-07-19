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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 13:14 BJT

印度经济：总理表示致力控制经常帐赤字，称卢比贬值有助推动出口

路透新德里7月19日 - 印度总理辛格周五称，

* 卢比贬值将有助于推动出口

* 有必要削减对黄金的需求

* 要努力控制经常帐赤字

* 印度央行干预卢比跌势并不意味着长期利率的上升

* 一旦短期压力减缓，央行可以撤出遏制卢比跌势的措施

* 2014财年经济增长率料低于之前预期的6.5%

受总理就央行举措的言论影响，印度指标10年期公债收益率下跌3个基点至8.02%。(完)

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