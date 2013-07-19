《中国信用市场综述》盘活财政存量资金有望对冲“紧”货币政策

作者 徐永

路透上海7月19日 - 中国债券市场本周利率和信用类各端收益率保持上涨。机构谨慎的资产去杠杆操作、通胀预期可能提前以及对政策面温和刺激的预期，共同推动了债市收益率表现与当前持稳的资金利率及下行基本面继续短暂背离。

不过，随着财政部周四发布《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》，下半年流动性有望向好，因盘活财政存量政策在减税和支出结构调整力度还不明晰情况下，首先释放的压缩结余财政资金政策实为货币政策的使用，将利好商业银行的流动性管理。

当然最终结果还将受各地政府预算管理实际执行力度，以及央行是否会视情况进行对冲操作的影响。不过相比7月初的惊魂未定心态而言，受访交易员本周对资金利率已经乐观许多，多数对七天回购利率 中枢的预期也从之前4%以上回落到3.5-4%之间。

“宽财政+紧货币可能是一个角度，宽财政未来如果是减税方向是对的，但若是增加财政支出可能有点问题，这个还需要观察。”海通证券债券分析师李宁认为。

在刺激方式还未明的情况下，目前看来宽财政政策可能会先导向对冲紧货币政策，进而使此前对下半年的流动性预期发生改变。

根据财政部周四的通知，各地要加快公共财政和政府性基金的预算执行进度，还要制定具体实施方案和工作时间表，采取切实有效的措施，确保2013年底年终结余结转资金规模比2012年有较大幅度降低。

此前由于年底财政资金集中支付，12月份都是财政性存款投放和机构备付率提高并对冲春节提现的重要时间，去年12月投放就接近1.2万亿元人民币。

现在要求年底结余降低，不仅将推动新增财政支出时间不集中在12月份，分散到下半年各月，还将释放此前沉淀的财政性资金。

按照中金公司的测算，仅新增支出方面，预期8-11月每月将多支出2,000亿元，算上存量压缩的部分，资金量可以和一次调降存款准备金率相提并论。

**流动性预期或改变**

果真如此，算上国库现金定存的投放，宽财政+紧货币目前导致的中长端收益率短暂上涨局面，可能也会因流动性预期的改变而得到改善。

另外，值得注意的是，如果推进进程加快，会导致下半年流动性预期管理发生变化的，还包括银行间质押式回购开盘利率规则的变化。

本周四隔夜质押式回购利率的首笔利率开在5.92%，明显不符合当天的资金面情况，有消息指该笔交易为误操作，而为平抑这类异常波动，后期回购利率的开盘价，将可能由目前的首笔交易价格确定，过渡到集合竞价决定。

回顾本周资金面及债市，债券收益率延续上周以来的涨势，银行间10年期固息国债到期收益率曲线 周四报3.6903%，比上周五涨9个基点(BP)，少见地两周均保持近10个BP的周涨幅；低评级中短期信用债受评级下调等影响，调整幅度亦较大，一年期AA-中短期票据收益率截至本周四已上涨25个BP。

整体而言，宽财政+紧货币的政策组合是近期债市收益率全面上涨的主要原因。特别是温和刺激的宽财政预期，影响了中长端利率债的走势，而央行在公开市场的连四周空窗紧货币操作，也制约了短端的下行。

中信证券本周初发布的周报就认为，政策放松预期升温是带动近期中长期利率债收益率全线走高的主要因素。

其他原因方面，机构去杠杆收缩资产扩张，也影响了新债的需求，本周新招标的10年国债，中标收益率在3.6889%的高位，后期随着债券供给的释放，估计还将对二级价格形成压力。

当然值得注意的还有通胀预期因素，6月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅2.7%不仅高于市场预期，还有将下半年CPI走高时间提早的可能。

此前多数机构普遍预期进入四季度，CPI同比涨幅才会上涨到接近3%，不过随着6月猪周期可能启动和部分大宗商品价格的反弹，不少机构已经预期最快三季度CPI就会破3%。