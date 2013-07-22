《Kaletsky专栏》标普股指创出里程碑式表现，股市长线多头行情可期

埃及情势：埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死，伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
事后我们知道，2008年金融危机以及随后发生的大衰退的根源可以追溯到上一个十年的开始，当时美国及欧洲普通劳工的收入不再成长，只能通过不顾后果地扩张信用和举债来维持生活水平。因此，把从2000年开始的这整段时期视为是长期结构性恶化及经济失败，似乎很有道理。
传统智慧告诉我们，这个惨澹的时期还远未结束，而且经济成长的结构性障碍仍然像过去一样顽固：人口结构恶化、生产率减弱、政府赤字、家庭债务无以为继、全球失衡等等。
不过，有迹象显示这些结构性障碍正逐渐缩小，特别是在美国。
由于实施移民改革，人口结构正在好转。而制造业与电脑科技整合则为生产率带来突破。家庭资产负债表也已增强。另外，尽管其仍有控制健保成本的长期挑战，美国政府赤字问题已获解决，。
全球经济失衡现象大致消除。根据国际货币基金组织(IMF)预估，美国经常帐赤字从相当于国内生产总值(GDP)的6.0%降至2.9%。中国的盈余将从10%降至2.6%，日本的盈余将几乎消失殆尽。
但这些都无法代表美国已解决所有自身问题，或者全球经济未来一片光明。即使美国经济复苏持续增强，新危机也可能在中国和欧洲酝酿开来。不过这个世界本来就既危险又难以预料，所以才老是有人说“多头市场必须爬过一道又一道的忧虑之墙”。如今这句名言就要再次成真。(完)
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
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