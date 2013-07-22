《Kaletsky专栏》标普股指创出里程碑式表现，股市长线多头行情可期

事后我们知道，2008年金融危机以及随后发生的大衰退的根源可以追溯到上一个十年的开始，当时美国及欧洲普通劳工的收入不再成长，只能通过不顾后果地扩张信用和举债来维持生活水平。因此，把从2000年开始的这整段时期视为是长期结构性恶化及经济失败，似乎很有道理。

传统智慧告诉我们，这个惨澹的时期还远未结束，而且经济成长的结构性障碍仍然像过去一样顽固：人口结构恶化、生产率减弱、政府赤字、家庭债务无以为继、全球失衡等等。

不过，有迹象显示这些结构性障碍正逐渐缩小，特别是在美国。

由于实施移民改革，人口结构正在好转。而制造业与电脑科技整合则为生产率带来突破。家庭资产负债表也已增强。另外，尽管其仍有控制健保成本的长期挑战，美国政府赤字问题已获解决，。

全球经济失衡现象大致消除。根据国际货币基金组织(IMF)预估，美国经常帐赤字从相当于国内生产总值(GDP)的6.0%降至2.9%。中国的盈余将从10%降至2.6%，日本的盈余将几乎消失殆尽。