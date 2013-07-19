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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 14:13 BJT

表格：德国6月PPI持平前月，较上年同期上升0.6%

路透柏林7月19日 - 德国联邦统计局周五公布，6月生产者物价指数(PPI)持平前月，较上年同期升0.6%。5月分别为下滑0.3%和上升0.2%。

13年6月 13年5月 12年6月

较上月(%) 持平 -0.3 -0.4

较上年同期(%) +0.6 +0.2 +1.6

指数(基期年为2005) 118.5 118.5 117.8

注：路透调查预估为6月PPI较前月持平，较上年同期增长0.6%。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

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