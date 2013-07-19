《热点透视》就算贝鲁斯柯尼离去，意大利的种种问题依旧存在

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧
路透伦敦7月19日 - 就算贝鲁斯柯尼离去，意大利的问题依旧存在。对于岌岌可危的联合政府而言，这位前总理税务诈欺案上诉若于7月30日遭到驳回，将不是个好消息。更大的问题在于贝鲁斯柯尼离去后会发生什么事。可能的答案让人无法乐观。
若贝鲁斯柯尼上诉遭到驳回，他可能会打算撤回所属政党对于总理莱塔政府的支持，导致必须重新选举。对他而言，暂时维持执政联盟运作的损失或许较小。
若判决定谳，就可以开始倒数贝鲁斯柯尼必须退出政坛的时日，但这对于解决意大利政界运作不彰的本质问题于事无补。贝鲁斯柯尼对该国政治问题大肆抨击让他在1993年崛起执政，而政治问题在他担任总理共九年的时间内每况愈下。
贝鲁斯柯尼的做法并非改造意国右翼，而是以他备受争议的性格为出发点组织一切。他曾宣示要让经济自由化，但却屈从于民粹主义、惊悚预言及干预主义。他退出政坛后，意大利政坛仍将是四分五裂。
意大利需要一个稳定的政府，并在各党派间取得共识，以改革该国委靡不振的经济。尽管贝鲁斯柯尼将要出局，改革前景看来仍遥不可及。政界右翼显然没有可靠的接班人，但贝鲁斯科尼的支持者不太可能改变立场支持左翼，而左翼看来也无法利用此一契机。中间偏左的民主党是以工会为支持基础，在此特性的箝制下，对于实施严厉改革没有共识。可能成为民主党领导人的人选之一为Matteo Renzi，他是积极改革派，可望同时吸引左翼及右翼选民。不过党内组织对于他有所顾忌。他可能需要拆解民主党，或成立一新政党。
政界功能失调并非意大利独有问题。但该国需要采取行动解决低迷的经济成长及不断升高的债务。在贝鲁斯科尼的年代，往往形成的是无能失当的执政联盟，偶尔会出现技术官员领政。想到要忍耐此一循环的时日无多，就让人感到欣慰，然而这样的想法在意大利已经不是第一次出现了。(完)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。