《热点透视》就算贝鲁斯柯尼离去，意大利的种种问题依旧存在

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦7月19日 - 就算贝鲁斯柯尼离去，意大利的问题依旧存在。对于岌岌可危的联合政府而言，这位前总理税务诈欺案上诉若于7月30日遭到驳回，将不是个好消息。更大的问题在于贝鲁斯柯尼离去后会发生什么事。可能的答案让人无法乐观。

若贝鲁斯柯尼上诉遭到驳回，他可能会打算撤回所属政党对于总理莱塔政府的支持，导致必须重新选举。对他而言，暂时维持执政联盟运作的损失或许较小。

若判决定谳，就可以开始倒数贝鲁斯柯尼必须退出政坛的时日，但这对于解决意大利政界运作不彰的本质问题于事无补。贝鲁斯柯尼对该国政治问题大肆抨击让他在1993年崛起执政，而政治问题在他担任总理共九年的时间内每况愈下。

贝鲁斯柯尼的做法并非改造意国右翼，而是以他备受争议的性格为出发点组织一切。他曾宣示要让经济自由化，但却屈从于民粹主义、惊悚预言及干预主义。他退出政坛后，意大利政坛仍将是四分五裂。

意大利需要一个稳定的政府，并在各党派间取得共识，以改革该国委靡不振的经济。尽管贝鲁斯柯尼将要出局，改革前景看来仍遥不可及。政界右翼显然没有可靠的接班人，但贝鲁斯科尼的支持者不太可能改变立场支持左翼，而左翼看来也无法利用此一契机。中间偏左的民主党是以工会为支持基础，在此特性的箝制下，对于实施严厉改革没有共识。可能成为民主党领导人的人选之一为Matteo Renzi，他是积极改革派，可望同时吸引左翼及右翼选民。不过党内组织对于他有所顾忌。他可能需要拆解民主党，或成立一新政党。