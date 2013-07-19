中国股市：沪综指收挫1.5%连三日下跌，市场对刺激政策出台预期悲观

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透上海7月19日 - 中国股市沪综指周五收挫1.5%跌破2,000点整数关口，并为连续第三日下跌。分析师指出，李克强总理强调中国主要经济指标处于合理区间，降低了市场对未来政策面出台刺激政策的预期，6月房价涨幅较高引发调控担忧的地产股继续领跌，影响了市场的交易情绪。
沪综指 收报1,992.648点，跌30.748点，或1.52%。本周累计跌幅达2.3%，终结此前连续两周涨势。上海A股今日成交额为874亿元人民币，上日为765亿元。上海地产类指数 收挫3.63%。
“最近市场很关注政策面的一举一动，国务院的最新讲话说主要指标处于合理区间，而之前的态度是只要指标在合理区间，稳增长就会让位于调结构，这对基本面的走向是一个利空。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
中国国务院总理李克强周四再次强调，上半年中国经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间，中国有能力、有条件完成全年经济社会发展的主要任务。
朱礼旭并认为，昨日财政部虽然有加强财政资金预算执行管理的文件，但如果地方政府执行力度有限，对流动性的利好可能有限。
为了激活财政存量资金，中国财政部周四发布通知，要求地方各级财政部门加快预算资金支付，并清理压缩财政结余结转资金。
沪深300指数 收跌2.44%，报2,190.478点。沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,152.6点，跌3.59%，成交902,324手。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。