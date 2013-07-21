重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.35%左右

* 决标贴现率预估大区间在0.30-0.43%

* 筹码仅200亿台币，得标利率偏低机率大

* 下周一标售、周二发行

路透台北7月19日 - 台湾银行业人士周五表示，预估下周一(22日)标售的91天期国库券决标贴现率可能在0.35%左右，区间低位见0.30%、高位见0.43%。

路透访谈五家外资银行，他们预估本次标售决标贴现率的集中区间在0.35-0.38%；大区间为0.30-0.43%。

财政部本周临时决定加发91天期国库券，由于筹码仅有200亿台币。银行业人士认为，从11日182天期国库券标售的得标利率明显低于预期来看，这期也难逃相同的命运，只消一家银行抢标，就能让利率大幅标低。

〞规模很小，会抢得很凶。六个月都这样了，更何况三个月。〞一外资银行交易人士说。

另一外资银行交易人士表示，理论上，加计5-10个基点的成本，得标利率应该要在0.45%，否则银行持有过低利率的券，根本无利可图。不过市场资金偏多，在去化不易的情形下，得标利率走低也是必然现象。

台湾央行于上周代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.48%,低于市场预期的0.56%附近。

本期91天期国库券将于下周一(22日)标售，周二(23日)发行，金额为200亿台币。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额(亿台币) 决标贴现率 投标倍数

2013年

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

注: * 表不足额发行 (完)

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