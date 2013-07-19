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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 16:04 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月19日

路透伦敦7月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种     最新库存       变动
    铜       638,325     -2,275
    锡        14,245       持平
    铅       196,475       持平
    锌     1,071,625     -4,000
    铝     5,477,725     -1,825
    镍       196,062       -108
  铝合金      67,380        -40
  NASAAC     114,360       +200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布            品种   库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅  MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡  MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                             金                
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA  MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 王洋)

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