中国债市：回购利率走稳利率互换变化不大，资金面料左右近期行情

路透上海7月19日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五总体变化不大，因上日惊现意外变动的回购利率，走势恢复平稳。交易员称，在数据基本公布结束后，已难再从消息面觅得方向，只能先观望近期流动性变化。

周四银行间市场隔夜回购利率 以5.92%开盘，较上日加权跳涨近300个基点(bp)，引发市场对资金可能重新紧张的猜测。不过随后被多笔大单拉低，最终当日加权报在3%附近。今日隔夜、七天和14天回购加权利率均小涨，但幅度仅约2-3bp。

北京一银行交易员称，今日资金面回稳，IRS总体因此变化不大。而且适逢机构之间多边冲销，成交也不甚活跃。

交易员透露，所谓的冲销，就是把部分IRS存量交易按照市值重估交割掉，释放出额度；或者说把一些仍然存在的，但不具备真正交易背景的IRS交易提前终止，减少交易存量。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.9920/4.1020 3.8920/3.9700 3.9220/4.0070 3.9640/4.0550 3.9375/4.2425

周四 3.8938/4.0075 3.8838/3.9638 3.9138/3.9950 3.9700/4.0625 3.9650/4.2290

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变化 +0.0982/+0.0945 +0.0082/+0.0062 +0.0082/+0.0120 -0.0060/-0.0075 -0.0275/+0.0135

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。