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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 16:39 BJT

表格：英国6月公共部门净借款为102.34亿英镑，略高于预估

路透伦敦7月19日 - 英国国家统计局周五公布，6月公共部门净借款为102.34亿英镑，预估为94.5亿，上年同期为净借款97.21亿英镑。

6月公共部门收支短差为30.97亿英镑，上年同期为盈余3.32亿英镑。

详细数据如下（单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余）：

2013年6月 2013年4-6月 2012年4-6月

公共部门净借款(PSNB) 10.234 29.561 4.436

公共部门收支短差(PSNCR) 3.097 -5.134 -33.392(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文；审校 王洋)

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