台湾债市：五年公债殖利率收高，市场聚焦下周20年公债102/8标售结果

* 台股重挫逾百点
* 多空交杂令台债殖利率平盘震荡
* 下周二标售20年长券成最大变数
路透台北7月19日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五微幅收高。交易员指出，市场聚焦下周二20年期公债102/8标售结果，随着利率风险升温，尾盘有空单进场押注得标利率偏高于预期，令台债殖利率震荡走升。
他们表示，由于美联储主席贝南克第二天的国会听证谈话论调跟上日一致，美债周四殖利率微幅收高，台积电 法说会展望不如预期，拖累台股盘初重挫百点，一度激励台债翻多；不过20年期公债102/8发行前交易殖利率走升到2.1150%，创本周收盘高位，拖累10年期公债102/6交易意愿，尾盘也跟着收高。
“过了20年券标售这关，还要再看30年券标售!”一证券台债交易主管说。
他指出，下周料将维持区间震荡格局，最主要变数就在于20年债标售，促使买盘转趋保守，影响殖利率向下测试的氛围不够，近期市场稍有趁着利多出货的感觉，观望气氛仍浓，令台债今日交易量略显清淡。
寿险业者指出，今年长券筹码的供给太多，目前长券只配置基本面，不急着拿下过多筹码，预料20年公债102/8得标利率应该有机会落在2.1%附近；不过，也有寿险台债交易主管指出，寿险业在长券端的资金配置仍有其需求存在，预估得标利率约落在2.00-2.05%。
多数交易员暂估下周五年券102/2殖利率主要交投区间暂看1.02-1.10%，10年券102/6殖利率主要区间暂看1.42-1.50%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 +1.55 1.0600 1.0380-1.0678 110.5
10 102/6 +1.90 1.4600 1.4499-1.4600 5.5
受到科技类股拖累，台湾加权指数 周五收盘重挫1.62%，此前晶片制造商台积电及其全球主要合作伙伴微软 、LG显示器 对下半年前景看法保守。
证券交易员认为，今天国际股市表现并不差，台股则是因部分电子股表现欠佳所拖累，短线对台债的影响仍稍嫌薄弱。
美国公债价格周四走低，因令人鼓舞的美国初请失业金和制造业数据巩固了经济表现强劲，可能足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债规模的观点。纽约尾盘指标10年期公债 价格回落12/32，收益率较周三尾盘上扬4.5个基点，报2.536%。
银行交易员认为，中长线来看，美债殖利率趋势仍维持盘整向上，下周美债影响因子较少，预估美债殖利率陷入盘整的机会较高，并未给予台债明确的指引。
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/3 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/6 1.4600
5 102/2 1.0600
2 102/4 没有成交
(完)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)