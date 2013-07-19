《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月15日-7月19日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
* 人民币兑美元即期 本周几近持平。持续了两个月之久的窄幅震荡格局仍在
延续，且未来市场仍缺乏明确的方向指引，综合中国经济基本面以及外围环境等信息，显示
信号杂乱方向难辨，整体客盘结购汇虽相对均衡，但交易心态谨慎，市场关注中间价走向可
能蕴涵的政策深意，以及海外市场的人民币供需状况，以此寻找未来方向的突破口。[FRX/C
N]
公开市场操作:
* 从6月下旬银行间市场出现资金骤紧后，中国央行公开市场已连续四周空窗操作，其
中本周仅到期资金致净投放1,600亿元人民币。在流动性已基本恢复的情况下，央行此举维
稳意图强烈。
* 不过对经历过流动性困局洗礼的市场参与者来说，央行坚持不通过公开逆回购也释放
出不会主动放松信号，加之外汇占款的减少趋势，未来一段时间资金价格中枢上移应是大概
率事件，至少三季度对资金面的预期不宜太乐观。
债市:
* 银行间债市现券当周走势较为疲软，收益率震荡走升。由于中国宏观经济预期不甚明
朗，再加上中长期品种一级招标结果亦不理想，带动二级市场长端抛压较为沉重；而短端品
种周初随着资金价格回落现少量买盘，但在大行分红等流动性担忧的预期干扰下，走势亦不
乐观。交易员表示，目前多数机构仍处观望之中，短期市场偏空氛围依旧浓重。 。
票据:
* 中国票据市场转贴利率本周跳涨。交易员指出，管理层引导货币支持实体经济的态度
较明确，随着月末的临近，机构在信贷额度的压力下，主动选择沽出票据资产，加之资金利
率亦持续处于较高水平，均导致票据转贴利率上探。
股市:
* 中国股市沪综指 当周跌幅达2.3%，并跌破2,000点。本周公布的GDP数据符合
市场预期在前两个交易日拉动股市短暂上升，但随后由于市场焦点转向对政策面的预期，并
受刺激方式未明而导致观望情绪浓厚，后三个交易日连跌，结束此前两周涨势，本周6月房
价涨幅较高引发调控担忧亦压制地产股表现。
期市:
* 沪铜主力合约当周围绕五万关口震荡整理，周初公布的GDP等经济数据虽大致符合预
期，但政策前景不明且下游需求没有太大改善，仍难调动多头上攻的热情，在没有大的突发
性利空冲击的背景下，沪铜短期料延续区间整理态势。主力1311合约 周五收报每吨4
9,540元，当周累计微跌0.58%。
黄金:
* 黄金期货当周窄幅震荡，近期国际金价的反弹在1,300美元受阻于一线，亦令国内黄
金期价止步不前。周中美联储主席贝南克尽管表示将根据经济形势灵活调整政策，但未能巩
固市场此前的宽松预期，令市场略感失望。黄金期货主力1312合约 周五收报每克25
8.55元，较上周微跌。(完)
(整理 李宏薇/徐永/吴芳/曹巍浩/丁琦/李文科; 审校 张喜良)