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亚洲 | 2013年 7月 19日 星期五 16:34 BJT

中国期市：油价上涨支撑国内能源化工板块，然基本面弱势致走势承压

路透北京7月19日 - 受隔夜国际原油价格上涨带动，中国国内沪胶、焦煤、塑料以及焦
炭等能源化工类期货品种周五纷纷跳空高开，盘中一度测试一个月高点，塑料期货盘中走势
一度接近四个月的高点，不过受制于基本面的弱势格局未变，日间走势多数承压。
    
    焦煤主力1401合约 收涨1.13%至1,076元人民币；焦炭主力1401合约 亦
上涨1.65%至1,480元；塑料期货 收涨1.14%至10,660元；沪胶主力合约 收报1
8,460元，上涨1.43%。
    
    受美国就业和制造业数据鼓舞，美国原油价格攀升至16个月高位，促使投资者关注黄金
对冲通胀的吸引力，使金价部分收复昨日录得的1.3%的跌幅。
    
    上海中期能源化工分析师蒋海辉指出，国际原油价格攀升推动国内能源化工类期货品种
周五纷纷上扬，且自年初以来，焦炭和焦煤价格持续下滑，这些品种都有“超跌反弹”的需
求，此次借道油价上涨，焦煤和焦炭价格或有小幅反弹，但反弹复苏相当有限。
       
    “焦煤成本在每吨900元左右，而现在期货价格和现货价格在1,000元左右，如果需求没
有实质性恢复迹象，价格仍有下滑的空间，...这一波反弹焦煤涨到1,100元是有可能的，”
蒋海辉指出。
    
    他并指出，焦煤和焦炭期货的日内活跃程度很高，吸引更多投机盘和投资资金的青睐，
但基本面短期没有太大的改善迹象，从目前的焦炭焦煤比价来看，焦强煤弱的格局短期尚不
会发生根本改变。
    
    市场人士指出，焦煤价格弱于焦炭，一方面是由于独立焦化厂之前曾经有减产的行为令
焦炭基本面改善，而煤炭供应压力没有改善，产能过剩的格局令焦煤价格难有起色。
       
 中国期市主要品种收盘信息                                 
 ：                                             
                                                
 交易所  品种        合约     最新     涨跌幅%  持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)    1311     49,540     0.00     351,128 
         黄金(au)    1312     258.55     0.10     145,082 
         螺纹钢 (rb  1401      3,692     0.57   1,344,314 
         )                                      
         橡胶 (ru)   1401     18,460     1.43     173,862 
 大商所  豆粕 (m)    1401      3,259    -0.37   1,664,694 
         豆油 (y)    1401      7,220    -0.25     621,738 
         焦炭 (j)    1401      1,480     1.65     255,482 
 郑商所  白糖 (sr)   1401      4,831     0.04     579,290 
         棉花 (cf)   1401     19,905     0.08      65,926 
 中金所  沪深300(if  1307    2,217.0    -1.42       2,052 
         )                                      
                                                
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300
 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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