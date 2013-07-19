中国期市：油价上涨支撑国内能源化工板块，然基本面弱势致走势承压

路透北京7月19日 - 受隔夜国际原油价格上涨带动，中国国内沪胶、焦煤、塑料以及焦 炭等能源化工类期货品种周五纷纷跳空高开，盘中一度测试一个月高点，塑料期货盘中走势 一度接近四个月的高点，不过受制于基本面的弱势格局未变，日间走势多数承压。 焦煤主力1401合约 收涨1.13%至1,076元人民币；焦炭主力1401合约 亦 上涨1.65%至1,480元；塑料期货 收涨1.14%至10,660元；沪胶主力合约 收报1 8,460元，上涨1.43%。 受美国就业和制造业数据鼓舞，美国原油价格攀升至16个月高位，促使投资者关注黄金 对冲通胀的吸引力，使金价部分收复昨日录得的1.3%的跌幅。 上海中期能源化工分析师蒋海辉指出，国际原油价格攀升推动国内能源化工类期货品种 周五纷纷上扬，且自年初以来，焦炭和焦煤价格持续下滑，这些品种都有“超跌反弹”的需 求，此次借道油价上涨，焦煤和焦炭价格或有小幅反弹，但反弹复苏相当有限。 “焦煤成本在每吨900元左右，而现在期货价格和现货价格在1,000元左右，如果需求没 有实质性恢复迹象，价格仍有下滑的空间，...这一波反弹焦煤涨到1,100元是有可能的，” 蒋海辉指出。 他并指出，焦煤和焦炭期货的日内活跃程度很高，吸引更多投机盘和投资资金的青睐， 但基本面短期没有太大的改善迹象，从目前的焦炭焦煤比价来看，焦强煤弱的格局短期尚不 会发生根本改变。 市场人士指出，焦煤价格弱于焦炭，一方面是由于独立焦化厂之前曾经有减产的行为令 焦炭基本面改善，而煤炭供应压力没有改善，产能过剩的格局令焦煤价格难有起色。 中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 49,540 0.00 351,128 黄金(au) 1312 258.55 0.10 145,082 螺纹钢 (rb 1401 3,692 0.57 1,344,314 ) 橡胶 (ru) 1401 18,460 1.43 173,862 大商所 豆粕 (m) 1401 3,259 -0.37 1,664,694 豆油 (y) 1401 7,220 -0.25 621,738 焦炭 (j) 1401 1,480 1.65 255,482 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,831 0.04 579,290 棉花 (cf) 1401 19,905 0.08 65,926 中金所 沪深300(if 1307 2,217.0 -1.42 2,052 ) 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)