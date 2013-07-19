《日本经济焦点》难以判断通胀率预期，日本公债市场隐藏地雷

财务省表示将在10月恢复发行10年期通膨保值债券，与先前不同的是将有本金保障，但分析师认为，这反而会扭曲此类债券做为价格预期衡量的准确性。

“目前为止，日本还没有完美的工具可用来衡量通胀预期，”东京PineBridge Investments日本固定收益部门主管Tadashi Matsukawa说。

他说与通胀挂钩的债券是最佳选项，但他会关注很多数据来作研判，例如大宗商品和消费者物价趋势。

日本物价十多年来一直处于下行趋势。从1992年以来，基于整体消费者物价指数的通胀率就很少超过2%。

日本5月消费者物价较上年同期下滑0.3%，该数据从性质上是回溯性的通胀指标。

甚至就连选用哪个通胀指标来决定政策方向，也并非易事。

一位政府官员本月稍早时告诉路透，政府计划以扣除食品和能源成本后的核心CPI，来做为评估经济是否已经摆脱通缩的标准。

这一变化实际上将提高安倍的通胀目标，因为这意味着该指标不计入上涨的能源价格，赋予倡导放宽政策的政界人士更多行动空间。

而用于展望未来的方法更加模糊不明。日本央行有自身的一套通胀预期调查，也研究其他指标，包括内阁府的消费者信心调查。

央行总裁黑田东彦本月初在政策会议之后表示，多项调查显示通胀预期正在升高。然而，央行调降了2013财年扣除食品后的消费者通胀预估中值，从4月时预估的0.7%降至0.6%。

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(link.reuters.com/han92t)

日本央行也把均衡通膨率(BEIR, the break-even inflation rate)纳入了考虑，该指标是公债名义收益率和到期年限类似的通胀保值债券收益率之间的差值.

三菱日联摩根士丹利证券分析师Naomi Muguruma称，通胀保值债券流动性不高，使得BEI指标并不可靠，“日本就是没什么好指标来显示通胀预期，”

据Morgan Stanley MUFG Research的分析师计算，日本摆脱通缩将把10年期日债收益率拉高114个基点；他们对摆脱通缩的定义是，扣除食品和能源的消费者物价在一年内上涨超过0.5%。

10年期日债收益率 从5月底以来，多数时间都在0.8%-0.9%的区间内。

“日债市场显然没根据通胀情况而动，”美银美林的首席日债策略师Shogo Fujita说道。(完)