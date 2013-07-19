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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 16:39 BJT

台湾央行：共发行1,594亿台币存单，发行余额增4亿

路透台北7月19日 - 台湾央行周五公布，今日共发行1,594亿台币存单，若相较存单到期金额1,590亿，存单发行余额增4亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,503

91天期 0.93 64

182天期 1.05 27

央行上日共发行3,890.7亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,101.65亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为114亿台币，累计超额准备为682亿，加计前期1%的超额准备为1,735亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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