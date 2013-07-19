香港个股：国资委称若华润存在违法违纪，将依法依纪严肃处理--新华

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透北京7月19日 - 新华社周五引述中国国资委有关部门负责人表示，国资委已注意到网络上关于记者实名举报华润集团高管层的相关报道。目前，有关部门正在对华润集团进行审计。国资委将根据审计结果，研究相应措施；如果存在违法违纪问题，将依法依纪严肃处理。
本周三，一名自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管，内容指宋林等高管在2010年收购山西金业集团资产的百亿收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。
被指收购山西煤矿交易出现问题的华润电力控股有限公司 周四澄清，公司于2010年5月收购山西金业集团的三个煤矿及相关资产，其中两个煤矿的探矿权转采矿权的许可证正在办理中，另一个煤矿则于今年4月取得20年的采矿许可证。
华润电力部分小股东此前组成联盟，指公司于2010年以高价收购劣质的山西煤矿，并入禀香港高等法院，要求法院批准他们代表公司控告20名现任及前任华润电力董事。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。