《离岸人民币综述》人民币跨境业务将进入快速时代，助推国际化

记者 李珊珊

路透香港7月19日 - 渣打银行本周完成了人民银行简化跨境业务流程后的一笔跨境贷款。此标志着人民币跨境业务将迈入快速时代，有助于人民币境内外流通渠道进一步拓宽，并推动人民币跨境使用。

央行上周出台了“中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知”，受到关注的是多项业务的材料审查责任交回给银行，减少文件审批的灰色地带，有助于提高业务流程的效率，降低不确定因素衍生的成本。

渣打中国指出，不同于先前为客户向人行单笔上海总部申请额度，该笔跨境交易由渣打中国完成尽职调查等一系列相关工作后直接办理，大大简化了流程，提高效率。

“没法估计节省了多少天，但可以想像，以往是要一个环节一个环节送，现在是银行根据标准自己审核，这肯定省下了很多时间。”一渣打银行人士说。

人民币跨境贷款是在中国境内的企业向境外母公司或关联公司进行人民币放贷的业务模式。部份在中国营运已久的跨国公司累积相当的现金部位，作为未来投资之用。企业将部份闲置资金跨境放贷给境外关联公司，一方面可以活化现金部位，另一方面则是提高集团整体资金营运效率。

先前是以上海注册的企业作为试点，并需逐笔经央行审批。在央行新的通知则未限定地区。

恒生银行人民币业务主管颜剑文指出，“客户对于跨境贷款的需求很高，不只是跨国企业，包括一些在香港的红筹公司，现在也可以运用这个渠道。”

德意志银行此前一份报告中指出，跨境贷款是放宽资本项下人民币自由流动的政策突破。此有助于挹注离岸人民币资金池，也是境内外资金流打通的重要渠道。在此项目扩及至其他城市的前提下，2013年此项下的贷款规模料将快速成长至1,000亿元人民币。

该通知另一项受关注则是跨境贸易业务的简化，在稍早热钱藉着转口贸易虚增而套利闹得沸沸汤汤之际，央行此举也坚定其推动人民币国际化的决心。

以往银行替企业办理转口贸易项下(离岸转口业务、在岸转口业务、仓单转卖业务、提单转卖业务)的跨境人民币收付，需收集相关的贸易文件在规定时间内向人民银行管理系统报送有关资料审批。一旦文件、单据有所缺漏，银行则需回头向企业要求补齐。

这些文件一般包括：买卖方合同、商业发票、销售合同、货物进出境备案清单正本、仓储协议、第三方收款凭证等等。

“每一个地区(文件审核)的要求不太一致，客户有时要回头去找相关的单据，来来回回花上几个星期都有的...有时客户就不作了。”一香港银行界人士说。

该名人士说，简化流程后人民银行把文件把关的责任交给银行，银行可以依照对客户的了解以及相关经验作判断，对银行来说减少了相关业务成本，对企业来说则是有利于促进人民币使用。

“（人民银行)把文件的判断依据交回给银行，银行自己作判断，自己承担。这跟其他币种跨境结算是一致的。我相信这个是人行把跨境贸易结算再推一把，再理顺一下...企业使用人民币结算的意愿会增加。”他说。

银行界人士称新的简化流程能促进多少跨境贸易结算量尚难估算，此与下半年的出口形势变化相关，但可以确定的是，人民币跨境结算量将持续增长。

根据央行资料，2013年上半年累计人民币跨境贸易结算量为2.05万亿元，达到去年近七成。德银稍早预估今年跨境贸易结算量将达4万亿元，较上年增长逾三成。

欲浏览人民币跨境贸易结算增长，请点选(link.reuters.com/tem79t)

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 35,891.3 98

2. 渣打银行 19,008.0 56

3. 法国巴黎银行 14,871.3 49

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--台湾至今年6月止，银行业累计人民币存款 达711.98亿元，较上月成长约7.4%。其中外汇指定银行(DBU)人民币存款较上月增至408.34亿元，国际金融业务分行(OBU)较上月减少4.7%至303.64亿元。

--华夏基金公司旗下基金再获批人民币合格境外机构投资者(RQFII)配额8亿元，总配额为28亿元。截止6月26日,中国已批准RQFII 30家,获批额度共计1,049亿元人民币。

--东亚银行 称，旗下东亚银行中国筹建的深圳前海支行于周五开始营业，成为首个重点服务前海深港现代化服务业合作区客户的内地外资银行网点。 （完）