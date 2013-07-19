中国金融：资产证券化需求高而监管滞后，类ABS更容易

* 类资产证券化不要名分，更好操作

* 监管滞后，狭义资产证券化成本高

路透北京7月19日 - 尽管中国政府已明确要“资产证券化常规化发展”，但目前来看，监管部门还是倾向于谨慎试点；而参与机构也感慨，狭义的“资产证券化（ABS）”进展不容乐观，还是不以“证券化”之名更好操作。

由艾盛商务咨询公司主办的中国资产证券化发展年度峰会本周在京举行。该论坛的成员多为ABS的一线业务负责人，多年的操作下来，集中的感受是“这个事真累”。

“基本属于赔本赚吆喝。不如类资产证券化业务好做。”中粮信托结构融资部副总经理陈洁在发言中谈到。比如信贷资产转让业务就是类资产证券化的一种，该类业务主要是银行发行理财产品，再对接信托公司的单一资金信托，信托资金用于投资为银行或金融机构信贷资产。

该公司之前就成功做了多个个人汽车抵押贷款类证券化信托项目，但与真正ABS的最大区别在于无法二级市场交易，没有流动性。因此也有业内人士称这类业务为“结构化融资”，不承认其证券化地位。

中国的信贷资产证券化业务自1996年就开始启动研究，但直至2005年才由建设银行 发行第一单信贷资产证券化产品，至今规模尚不足千亿。截至2013年6月末，银行间市场信贷资产支持证券托管余额仅为256亿元人民币，相较银行间债市债券托管余额27.25万亿元(中债登和上海清算所托管量相加)，占比仍很小。

但同时，通过理财产品、信托计划、甚至同业买入返售等形式开展的各种表外融资却大行其道，很多都有优先、劣后的结构化分级设计，所欠缺的是登记公示、标准化凭证、外部评级以及二级市场转让。

**成本过高，监管滞后**

之所以不完善的类资产证券化业务还可以操作，而真正的ABS推动缓慢，主要是成本过高，监管滞后等因素。

国泰君安债务融资部副总经理尚理慧称，“对一单交易而言，大部分银行其实是赔钱的。”但他亦表示，如果常规化发展，规模做起来的话，对于银行节约资本等方面还是有明显优势的。

“我这个团队，30多个人，就做这个事儿，几年了，一单也没做成。你说这成本高不高？”另一家大型券商的北京分公司人士亦表示。

之前的额度审批制，导致僧多肉少，机构准备热情高，实际操作起来要协调的监管部门多，不好操作。尚理慧就称，在银行间市场次级很难卖，因为银行间市场的投资者多数都是风险规避者；而交易所市场虽好卖，却只能私募发行，融资成本高，又不流动。

多位消息人士周四透露，银监会和证监会牵头制定的信贷资产证券化有关文件取消了额度制，但并非如业界预期的常规化就是一下子放开，而是先选择大型银行局部试点。而该方案中，信贷资产证券化产品将打通银行间市场和交易所市场的壁垒。

上述北京分公司人士并称，其实技术上没有什么障碍，关键是想不想改变既有监管格局，快速推进。这次银监会的文件推出很快，就是有高层的压力所导致的。

国务院近日公布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（被业界称为“金十条”）引发广泛热议，“金融服务实体经济”、“用好增量、盘活存量”，成为各部门筹措的工作重点。作为“盘活存量”的重要举措之一，指导意见要求逐步推进信贷资产证券化常规化发展，盘活资金支持小微企业发展和经济结构调整。

但与会者还是对前景表达了希望。天津金融资产交易所总经理丁化美表示，中国的资产证券化时代即将来临。其他多位与会者也畅想了如果70万亿人民币贷款余额中的10%被证券化将会是多大的市场规模。

“只要市政债没有出，银根没有松，资产证券化肯定有一波机会。”中金公司高级研究员宋光辉建议，基础资产的选择方面最好是将银行贷款中的房贷和车贷资产证券化，而不是工商企业贷款，防止突破道德风险底线。