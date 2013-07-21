台湾已公布经济指标--2013/7/22

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 5月 -0.07% -0.8% r 7/23 -- 季调失业率 5月 4.19% 4.19% 7/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.60% +0.74% 8/5 -- 外汇存底(亿美元) 6月底 4,066.06 4,066.16 8/5 -- 商品出口(y/y) 6月 +8.6% +0.9% 8/7 -- 商品进口(y/y) 6月 +6.8% -8.0% 8/7 -- M2货币总计数(y/y) 5月 +4.32% +3.71% 7/25 -- 外销订单(y/y) 5月 -0.4% -1.1% 7/22 +0.80%* 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季统计 +1.67% +3.97% r -- -- 值 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。