《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月22日

路透上海7月22日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(7月22日-26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 --------------------------------------------------------------------------- 交银施罗德定期 交银施罗德基金 建设银行 7/19-8/8 支付月月丰债券A/C 信诚中证800医药 信诚基金 中国银行 7/22-8/9 指数分级A/B 诺安稳固收益 诺安基金 工商银行 7/22-8/14 一年定期开放债券 中欧成长优选 中欧基金 建设银行 7/22-8/16 回报灵活配置混合 国联安中证 国联安基金 交通银行 7/22-8/16 医药100指数 华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 建信双债增强 建信基金 中信银行 6/26-7/23 债券A/C 博时月月薪 博时基金 招商银行 7/2-7/23 定期支付债券 博时裕益灵活 博时基金 建设银行 6/28-7/25 配置混合 景顺长城策略精选 景顺长城基金 中国银行 7/1-7/26 灵活配置混合 景顺长城四季 景顺长城基金 农业银行 7/1-7/26 金利纯债债券A/C 中海安鑫保本混合 中海基金 浦发银行 7/2-7/26 嘉实丰益策略 嘉实基金 交通银行 7/4-7/26 定期开放债券 易方达纯债1年 易方达基金 建设银行 7/8-7/26 定期开放债券A/C 招商沪深300 招商基金 中国银行 7/8-7/26 高贝塔指数分级/A/B 民生加银岁岁 民生加银基金 建设银行 7/1-7/30 增利定期开放债券A/C 长盛年年收益 长盛基金 中国银行 7/3-7/31 定期开放债A/C 华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/31 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 中银盛利纯债 中银基金 工商银行 7/4-8/2 一年定期开放债(LOF) 广发美国房 广发基金 中国银行 7/8-8/2 地产指数QDII人民币/美元 银河岁岁回报 银河基金 邮储银行 7/8-8/2 定期开放债券A/C 富国医疗保健 富国基金 工商银行 7/10-8/2 行业股票 国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 6/13-8/2 开发股票(QDII) 银华中证转债 银华基金 中国银行 7/15-8/2 指数增强分级/A/B 银华信用 银华基金 中国银行 7/15-8/2 四季红债券 民生加银平稳 民生加银基金 建设银行 7/8-8/6 添利定期开放债券A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 7/17-8/7 行业股票 国泰目标收益 国泰基金 建设银行 7/12-8/8 保本混合 国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 7/10-8/9 一年期定期开放债券A/C 工银瑞信月月薪 工银瑞信基金 交通银行 7/15-8/9 定期支付债券 华夏永福养老 华夏基金 农业银行 7/18-8/9 理财混合 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 金融地产ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 能源ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 医药卫生ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 主要消费ETF ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 300 5年 固息国债 7/25-7/29 第13期五年品种第一次续发 国开行 320 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 南方电网 50 三个月 超短期融资券 周一 国开行 200 1/3/5/7年 浮息金融债 周二 进出口行 100 1年 固息金融债 周二 国家电网 100 3年 中期票据 周三 进出口行 80 5年 固息金融债 周三 中国铁路总公司 200 10年 固息企业债 周三 进出口行 80 10年 固息金融债 周四 中煤能源 50 7年 中期票据 周四 中信证券 50 三个月 短期融资券 周四 农发行 200 1/5年 固息金融债 周五 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 固息金融债 200 上周日 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 正回购到期 合计 -- -- -- =====================================================================================(完) (整理 吴芳/丁淑琴 ；审校 康熙泽)