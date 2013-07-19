中国债市：现券波动甚微谨慎心态未改，下周关注公开市场及新债招标

路透上海7月19日 - 中国银行间债市周五现券走势较平稳。交易员指出，回购利率持稳，资金面较为充足，现券收益率上行步伐暂缓，但市场心态仍不脱谨慎，成交未见明显改善。

他们并表示，目前来看，谨慎心态暂难扭转，下周央行会否恢复公开市场操作，以及一级市场招标，尤其是长端利率，是否将延续近期偏高的现状，从而进一步影响到二级的走势，都是关注重点。

“今天资金比预期的要好一点，市场没那么紧张了，现券(收益率)没有再往上走。”上海一券商交易员称。

广发银行交易员吴思捷也表示，虽然资金面相对宽松，但市场主要面临的是心态问题，“有点风吹草动就开始紧张，非常脆弱。”

北京一商业银行交易员也指出，经过前期去杠杆后，大部分机构目前采取了观望态度，主要还是因为政策和资金预期不够明朗，稳健策略为上，但个人认为，目前这个位置从收益来看，“可以建仓了。”

上述券商交易员还提到，下周一级市场招标是否会继续影响二级，以及资金面趋于稳定后，央行是否会重启公开市场操作，都值得关注，“利率(品种)的走势，现在就看一级的多吧。”

中国银行间市场周五主要回购利率 仍多小涨。市场人士表示，虽然部分大行继续因分红扰动拆出意愿不高，然开盘价“稳定器”安抚了如“玻璃心”般脆弱的市场心态，资金供应较充足，拆入难度不大。

下周公开市场上既无央票也无回购到期。本周央行公开市场连续第四周空窗操作，其中本周仅到期资金致净投放1,600亿元人民币。在流动性已基本恢复的情况下，央行此举维稳意图强烈。

剩余期限约0.96年的附息国债130014券最新成交价对应收益率 在3.46%，与上日尾盘持稳。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0471 3.7681

上日 3.0143 3.7377

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7740/3.7060 国债参考率报价 3.4591/3.3891 金融债参考率报价 3.9703/3.9092(完)

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