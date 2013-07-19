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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 17:09 BJT

中港股业绩：中信证券上半年实现净利21.11亿元，同比下降6%--业绩快报

路透上海7月19日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周五发布业绩快报称，上半年实现归属于母公司股东的净利润21.11亿元人民币，同比下降6.14%。因受证券市场波动，以及A股市场首次公开发行暂停(IPO)等影响。

刊登在上海证券交易所的公告并称，上半年实现基本每股收益0.19元，同比下降5%。去年同期该公司实现净利22.49亿元，每股收益0.20元。

中信证券A股周五收报10.12元，最近三个月累计下跌14.81%；其H股同日收报13.82港元，近三个月累计下跌10.40%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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