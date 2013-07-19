中国票据市场：转帖利率本周跳涨，机构在信贷额度压力下选择沽出

路透北京7月19日 - 中国票据市场转贴利率本周跳涨。交易员指出，管理层引导货币支持实体经济的态度较明确，随着月末的临近，机构在信贷额度的压力下，主动选择沽出票据资产，加之资金利率亦持续处于较高水平，均导致票据转贴利率上探。

“（票据）转帖利率一天一个价，往上涨，”广东省一银行交易员称，“额度不够，大家压信贷规模嘛，在出票，大家都在出票。按说7月额度常规宽松，感觉人行本月给的额度不多，大家都在调低杠杆，跟资金价格也有点关系。”

华东地区一银行资深票据交易员亦表示，监管层当前很关注票据贸易背景的真实性，信贷规模约束进一步增强，考虑到由此或带来的利率和规模风险，机构选择沽出票据资产；然机构的选择很容易同向，“你卖我也卖，”进而导致转贴利率加速上行。

他给出当前六个月期票据转贴年利率大概在5.9%，并预计下周涨势或不会改变，只是涨幅或有所收窄。

上述广东交易员则指出，其希望沽出跨年票据资产，而不多的买方需求期限多为不跨季品种。

银行间市场基准七天期回购利率 本周均值为3.7274%，从周初的逾3.8%一度回落至3.6%左右后，周五又收至3.77%。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.7833/5.5864 5.8649/5.6610 6.5254/6.0585

上周五 5.8977/5.8094 6.0540/5.8915 7.0573/6.6360

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变动 -11.44bp/-22.30bp -18.91bp/-23.05bp -53.19bp/-57.75bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.4476%，较上周同期继续回落。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。