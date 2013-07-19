欧洲汇市：英镑兑美元和欧元持平，前景依然不佳

投行观点：Commerce Bancshares目标价从55美元上调至61--Jefferies
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英国国家统计局周五公布，6月公共部门净借款为102.34亿英镑，预估为94.5亿，上年同期为净借款97.21亿英镑。6月公共部门收支短差为30.97亿英镑，上年同期为盈余3.32亿英镑。
欧元兑英镑 持平，报0.8610英镑，远低于周三所创的四个月高位0.8712英镑。
定于下周公布的第二季经济成长数据，可能会显示出复苏的英国经济和欧元区成员国经济之间的差异。
英镑兑美元 日内持平，报1.5240美元，卖单在1.5250和1.5270美元。英镑本周料录得连续第二周上涨。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 高琦)
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