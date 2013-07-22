台湾数据：6月季调失业率为4.17%，较上月走低--主计总处

埃及情势：埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死，伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透台北7月22日 - 台湾主计总处周一公布，6月经季节调整后失业率为4.17%，较上月的4.19%走低。
6月未经季节调整的失业率则为4.14%，上月为4.06%。
以下为6月经季调失业率相关细节：
6月 5月
失业率(%) 4.17 4.19
总劳动人口(千人) 11,442 11,433
就业者(千人) 10,965 10,954
失业者(千人) 477 479 (完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
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