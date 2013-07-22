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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 08:36 BJT

台湾数据：6月季调失业率为4.17%，较上月走低--主计总处

路透台北7月22日 - 台湾主计总处周一公布，6月经季节调整后失业率为4.17%，较上月的4.19%走低。

6月未经季节调整的失业率则为4.14%，上月为4.06%。

以下为6月经季调失业率相关细节：

6月 5月

失业率(%) 4.17 4.19

总劳动人口(千人) 11,442 11,433

就业者(千人) 10,965 10,954

失业者(千人) 477 479 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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