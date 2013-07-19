更新版 1-台湾货币市场：公债交割无碍调度，预料下周现金股利发放影响轻微

* 300亿台币公债交割对资金调度影响甚微

* 现金股利发放高峰将至，惟预期对短率没大影响

* 短票发行量大，成交利率持稳 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 董永年

路透台北7月19日 - 台湾银行间短率周五仍继续持稳在既有区间。资金调度人士表示，今日虽有300亿台币公债交割，且短票发行量也增加，但对拆出需求庞大的银行体系而言依旧无感，整体资金相对偏多。

对于下周展望，他们认为，虽然进入现金股利发放的高峰，但依照过往经验，资金仅是在部分银行间移动，整体资金池的水位变化有限。虽有汇市交易员指出，外资因应台积电 现金股利发放将资金汇出，但截至目前为止，并没有感受到变化。

〞外资都是策略性交易，况且我的外资保管客户钱都是多的，表示钱还在。〞一票券商调度人士表示。

另一公股银行资金调度人士则称，近期市场资金相当宽裕，有部分原因可能与本国银行先前操作台币/美元的换汇交易陆续到期，资金回到台币资金池有关。至于下周外资在领到台积电现金股利后，会不会汇往海外，还要观察。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电高达777亿台币的现金股利。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负194亿台币，至周日累计超额准备为100亿，加计前期1%的超额准备为1,153亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，同上日。

**短票发行量大利率持平**

短票市场方面，周五发票量照例放大，不过银行端的买气依旧热络，惟票券商考量下周现金股利发放的效应，因此并未将成交利率继续往0.67%的区间低点带。

针对汇市交易员认为，外资在领到台积电现金股利前后，会将资金汇往海外一事。有票券商认为是托词，因为根据过往经验，台币资金池并没有因为每年7、8月发放现金股利，导致资金水位有所升降。

一票券商调度人士表示，现金股利发放的影响，只是会因为放、领息出现时间差，造成个别银行的资金调度问题，对整个资金池没有影响。〞况且外资近日以汇入为主，没感觉资金变少。〞

台湾央行今日共发行1,594亿台币存单，若相较存单到期金额1,590亿，存单发行余额增4亿台币。 。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，少数成交于0.67%，0.69%以较长天期及免保票为主。

下周央行存单到期总额为1兆140.75亿台币，交易日落点分别为周一3,211.5亿、周二1,260.5亿、周三678.5亿、周四2,610.5亿、周五2,379.75亿台币。紧缩因素则有周二财政部发行102-7期91天国库券，金额200亿台币、周四财政部发行102-8期273天国库券，金额350亿台币、周五财政部发行102/8期20年公债，金额300亿台币。

**公债交割无碍调度**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持于低位。资金调度人士表示，今日整体金融体系资金情势宽裕，尽管交割二年期公债102/7 300亿台币，并无碍市场资金调度，RP利率持稳在既有低位区间。

展望下周，证券交易商表示，下周交割紧缩因子较多，且下周重量级个股--台塑化 、台积电及台达电 将陆续发放现金股利，市场已开始提前预作准备，以目前整体资金水位来看，应该不致于影响资金调度，只是会稍显资金分配不均，下周RP利率可望维持在既有区间不变。

“(现金股利发放)不要挤在同一天，不会影响资金调度!”一位证券商交易员说。

大型票券市场人士亦称，由于今日交割两年期公债，投信端走很多钱，但整体市场资金仍宽松，RP利率依旧持平既有区间，下周将迈入现金股利发放高峰，落点尽量避开前述三家重量级个股现金股利发放日，加以下周公债到期还本多，不致于影响资金调度。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。