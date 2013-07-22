重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月15日-7月19日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周几近持平。持续了两个月之久的窄幅震荡格局仍在 延续，且未来市场仍缺乏明确的方向指引，综合中国经济基本面以及外围环境等信息，显示 信号杂乱方向难辨，整体客盘结购汇虽相对均衡，但交易心态谨慎，市场关注中间价走向可 能蕴涵的政策深意，以及海外市场的人民币供需状况，以此寻找未来方向的突破口。[FRX/C N] 公开市场操作: * 从6月下旬银行间市场出现资金骤紧后，中国央行公开市场已连续四周空窗操作，其 中本周仅到期资金致净投放1,600亿元人民币。在流动性已基本恢复的情况下，央行此举维 稳意图强烈。 * 不过对经历过流动性困局洗礼的市场参与者来说，央行坚持不通过公开逆回购也释放 出不会主动放松信号，加之外汇占款的减少趋势，未来一段时间资金价格中枢上移应是大概 率事件，至少三季度对资金面的预期不宜太乐观。 债市: * 银行间债市现券当周走势较为疲软，收益率震荡走升。由于中国宏观经济预期不甚明 朗，再加上中长期品种一级招标结果亦不理想，带动二级市场长端抛压较为沉重；而短端品 种周初随着资金价格回落现少量买盘，但在大行分红等流动性担忧的预期干扰下，走势亦不 乐观。交易员表示，目前多数机构仍处观望之中，短期市场偏空氛围依旧浓重。 。 票据: * 中国票据市场转贴利率本周跳涨。交易员指出，管理层引导货币支持实体经济的态度 较明确，随着月末的临近，机构在信贷额度的压力下，主动选择沽出票据资产，加之资金利 率亦持续处于较高水平，均导致票据转贴利率上探。 股市: * 中国股市沪综指 当周跌幅达2.3%，并跌破2,000点。本周公布的GDP数据符合 市场预期在前两个交易日拉动股市短暂上升，但随后由于市场焦点转向对政策面的预期，并 受刺激方式未明而导致观望情绪浓厚，后三个交易日连跌，结束此前两周涨势，本周6月房 价涨幅较高引发调控担忧亦压制地产股表现。 期市: * 沪铜主力合约当周围绕五万关口震荡整理，周初公布的GDP等经济数据虽大致符合预 期，但政策前景不明且下游需求没有太大改善，仍难调动多头上攻的热情，在没有大的突发 性利空冲击的背景下，沪铜短期料延续区间整理态势。主力1311合约 周五收报每吨4 9,540元，当周累计微跌0.58%。 黄金: * 黄金期货当周窄幅震荡，近期国际金价的反弹在1,300美元受阻于一线，亦令国内黄 金期价止步不前。周中美联储主席贝南克尽管表示将根据经济形势灵活调整政策，但未能巩 固市场此前的宽松预期，令市场略感失望。黄金期货主力1312合约 周五收报每克25 8.55元，较上周微跌。(完) (整理 李宏薇/徐永/吴芳/曹巍浩/丁琦/李文科; 审校 张喜良)