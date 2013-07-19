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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 18:44 BJT

美股业绩：通用电气第二季营收351亿美元，EPS为0.36美元

路透7月19日 - 通用电气 周五公布，

* 2013年第二季经营EPS为0.36美元，营收为351亿美元

* 第二季GAAP持续经营EPS为0.31美元

* 第二季总基础设施订单增长4%至241亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估通用电气第二季EPS为0.35美元，营收为355.6亿美元。(完)

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