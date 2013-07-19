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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 18:46 BJT

美国个股：通用电气公布业绩后股价盘前升1.6%

路透纽约7月19日 - 美国通用电气公司 公布第二季业绩后，股价盘前上升1.6%。(完)

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