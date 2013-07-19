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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 19:16 BJT

中国央行：推进利率市场化改革，周六起全面放开金融机构贷款利率管制

路透北京7月19日 - 中国人民银行周五称，决定进一步推进利率市场化改革，将自2013年7月20日（周六）起全面放开金融机构贷款利率管制。

刊登在央行网站的新闻稿称，为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。

“全面放开贷款利率管制后，金融机构与客户协商定价的空间将进一步扩大，有利于促进金融机构采取差异化的定价策略，降低企业融资成本。”央行称。

新闻稿称，中国将取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。并取消票据贴现利率管制，改变贴现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式，由金融机构自主确定。对农村信用社贷款利率不再设立上限。

央行并称，此举亦将有利于金融机构不断提高自主定价能力，转变经营模式，提升服务水平，加大对企业、居民的金融支持力度；有利于优化金融资源配置，更好地发挥金融支持实体经济的作用，更有力地支持经济结构调整和转型升级。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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