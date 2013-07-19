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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 19:32 BJT

《独家新闻》空客上调2013年订单目标至逾1,000架--销售主管

路透巴黎7月19日 - 欧洲飞机制造商空中客车(Airbus/空中巴士)销售主管John Leahy周五告诉路透，该公司已经将2013年订单目标上调至逾1,000架，之前目标为逾800架。

Leahy表示，上修的目标超过了空客2012年914架的订单总数。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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