《即时观点9》中国央行全面放开贷款利率管制，利率市场化改革阔步前行

路透北京7月19日 - 中国人民银行周五称，决定进一步推进利率市场化改革，将自2013年7月20日（周六）起全面放开金融机构贷款利率管制。

刊登在央行网站的新闻稿称，为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。

央行并称，将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化，并将建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围。

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以下为市场人士的评论:

--中国社会科学院学部委员 余永定：

这是中国利率市场改革迈出的稳健的一步，是中国金融改革的重要信号，为我们指示了未来的方向。

之所以不先放开存款，是因为根据国际经验，存款先放开后，银行的存款争夺会非常激烈，这会提高银行的融资成本，从而容易导致在资产业务上，做高风险高回报的业务，加大金融系统的风险；而贷款利率的放开，银行则可以根据市场供求的关系，自由决定贷款贷给何种企业，虽然也有风险，但比先放开存款的风险要低。

当然既然贷款已经放开了，未来存款利率放开也会不远。至于这个时机的问题，不一定要选择在流动性好的时候放开。当前的银行流动性总体而言也不紧张，前面的问题是结构性问题，可能这次流动性的问题把利率市场化的进程向前推了一步，但整体而言，和流动性的关系不是特别大。

--丹麦丹斯克银行高级分析师 FLEMMING NIELSEN：

这意味着中国正在向完全可兑换货币和浮动汇率机制迈进，因为利率自由化是二者的必要条件。下一步，中国有可能在未来三个月内放宽人民币汇率的日间波动幅度。

--宏源证券固收部研究员 邓海清：

贷款端放开实际上时机早己经很成熟，没有什么太大的堰塞湖，对资本巿场和金融机构冲击比较小；贷款下限的取消是脱了商业银行机构的第一层防护罩，会加剧金融生态链竞争，有利于高效率银行优胜劣汰；存款利率上限防护罩的剥离才是利率巿场化的核心，预计全面市场化一两年内会落实。

农信社贷款利率不设上限意味着有利于把农村高利贷纳入合法化轨道；个人房贷利率不放开限制，主要是考虑到个人房贷议价能力极弱，和银行巿场地位极不相称，放开的话容易变成对房奴的又一洗劫；贷款利率管制全面放开，会带来货币市场利率波动幅度加大的心理预期。

--美银美林中国经济学家 陆挺：

冲击非常有限，贷款下限不是很有效。政策出台前只有占总量约11%的银行实际贷款利率是低于基准利率的，而较基准利率下浮30%的优惠贷款占比极小。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

在预期之中，但市场没想到这么快。就金融市场健康性而言还是利大于弊，整个下半年流动性比上半年偏紧，从资金供给角度，还是偏紧，把贷款利率放开是一个好机会，按实质意义小一些，更多是信号作用。

贷款利率市场化一方面对银行的影响，尤其是利差，这一点市场之前也是有充分预期的；另一块对整个资金利率，实体经济能感受到的影响。短期看受资金供给面的偏紧预期，降低实体经济的融资成本尚难成为现实。

而从利率市场化环节看，存款利率的浮动更为关键一些。不过利率市场化改革大幕已经启开，还是蛮震撼的。此举对金融机构的冲击会小一些，目前是个比较好的机会。

--招商证券研究发展中心宏观研究主管 谢亚轩：

利率市场化作为今年国务院推进的一项重点工作，如今成行，说明在这方面的力度和决心是比较明确的。第二，比想象中的步子更谨慎一些。原来预计存贷款利率都会进行改革，也说明循序渐进，和谨慎的政策意图。当然，现在银行理财产品发展迅速，可以说很大程度上已经实现了存款利率市场化。最后，贷款利率完全放开，不同银行可以体现自己的风险定价能力了。

--光大银行首席宏观分析师 盛宏清：

此举在意料之中。贷款利率的彻底放开是利率市场化改革中具有里程牌意义的一步，有利于利率市场化改革的最终完成。也将进一步推进企业调整自己的融资结构，各家银行更充分的发挥自己的竞争优势和活力。

贷款利率的完全市场化一定也将反射到存款利率上，将切实提高居民存款的收益率。现在银行间市场的利率和流动性处于紧平衡的状态，资金利率和贷款几乎重合，说明现在正是推贷款利率市场化的好时机。这样一来，无论是票据、债券还是贷款融资，都是平等的。

--某大行中层管理人员：

未来一年贷款利率都不会往下走的，宏观经济和银行议价能力决定的。

--北京一国有大行研究员：

贷款对银行影响最大。银行现在放贷都不太主动，之前资金紧，没有太多钱去放贷。所以即使下限放开，竞争也不会白热化，利率下浮不会那么快就体现出来。这是利率市场化加速的表现，比预期的要早。房贷没放开挺奇怪的，怎么可能一类贷款放开，另一类不放呢？

--中国银行战略发展部高级研究员 周景彤：

从之前实施的贷款利率执行情况看，各银行用足现有下限的不多，所以这次放开全部下限，会有影响，但不会特别大。存款现在不放开，不意味着以后不放开，未来放开是大势所趋，只是为了稳妥起见，要一步一步来。

--兴业证券宏观分析师 王涵：

好事，之前有降息降准各种传闻，但是总量的货币政策无法左右资金流向。利率市场化不能解决资金流向融资平台的问题，但只是一个必要前提，还需要更多配套政策来界定政府平台投资行为。至于存款利率其实已经启动了。下半年美国倾向于加息的背景下，汇率市场化具体的时点上还有争议。

--华创证券研究所副所长 华中炜：

不及预期，之前市场预期是存贷款一起放，为什么没有存款呢？其实完全放开贷款利率一定程度上能利好银行，因为有七折的时候，大企业会按照这个标准和银行议价，但没有约束了反而更有利于银行议价能力的提升。其实现在贷款基本上是由市场定价的。目前来看，改革的步伐基本是平稳的，没有超出预期。下半年金融改革会是重点。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

这是金融市场利率市场化改革步子迈得比较大的一步，让不同的金融机构提供差异化服务的空间更大，也给金融机构提供了一个更公平的竞争环境，也有助于金融资金流入实体经济，相当于盘活存量的一个比较实在的举措。利率市场化放开后，相应的金融监管也要跟上，同时还要大力发展中小金融机构，让整个金融领域的市场化程度更高一些，否则只单边推进利率市场化的改革，别的金融领域改革不配套的话，也容易出问题。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

这是利率市场化决定性的一步，推出比我们预期的快！这说明本届政府对流动性的调控思路有了根本性的变化。以前是被动的回收或投放流动性，现在是更依靠市场化的方式来主动调节流动性。

通常我们认为，监管层会在流动性十分宽裕的情况下推动利率市场化。而现在选择这个时间点推，显示了本届政府的魄力，也说明监管层对流动性还是有信心的。但我们认为短期可能会引起市场的波动，也可能导致揽储战的升级。

相关背景：

--中国银监会创新监管部主任王岩岫近日指出，银行资本压力、利率市场化等因素都促使商业银行加快创新的步伐，当前银行业面临风险依然严峻。但是未来商业银行创新须有利于服务经济实体，严禁“脱实向虚”。

--中国央行此前发布的2013年中国金融稳定报告称，今年要稳步推进利率市场化，加快培育市场基准利率体系，提高中央银行市场利率调控水平，引导金融机构增强风险定价能力，用好利率浮动定价权合理定价。