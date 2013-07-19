《中国金融焦点》贷款利率全松绑，金融改革明显提速

* 中国央行宣布周六起全面放开金融机构贷款利率管制

* 利率市场化前进一大步，为金融改革实质举措

* 屡调难止的房价使得住房信贷政策按兵不动

* 利率放开提升金融机构议价能力，相关配套改革更须同步

* 存款利率管制未同步放开，显示谨慎政策意图

采写 北京/上海中文部；撰写 沈燕/李文科

路透北京7月19日 - 中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

不过，碍于中国严厉调控下的房价仍居高不下，以及个人房贷议价能力极弱，此次央行对个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整；而存款利率管制并未同步放开，亦显示中国推进金融改革时的顾虑和谨慎。

“这是金融市场利率市场化改革步子迈得比较大的一步，让不同的金融机构提供差异化服务的空间更大，也给金融机构提供了一个更公平的竞争环境。”中国国际经济交流中心研究员张永军称，此举也有助于金融资金流入实体经济，相当于盘活金融存量的一个比较实在的举措。

光大银行首席宏观分析师盛宏清也认为，贷款利率的彻底放开是利率市场化改革中具有里程牌意义的一步，有利于利率市场化改革的最终完成。同时，也将进一步推进企业调整自己的融资结构，各家银行更充分地发挥自己的竞争优势和活力。

“这是利率市场化决定性的一步，推出比预期的快！”首创证券研究所副所长王剑辉指出，这说明本届政府对流动性的调控思路有了根本性的变化。以前是被动的回收或投放流动性，现在是更依靠市场化的方式来主动调节流动性。

“通常监管层会在流动性十分宽裕的情况下推动利率市场化。而现在选择这个时间点推，显示了本届政府的魄力。也说明监管层对流动性还是有信心的。但我们认为短期可能会引起市场的波动，也可能导致揽储战的升级。”他称。

中国人民银行周五晚间宣布，进一步推进利率市场化改革，将自2013年7月20日（周六）起全面放开金融机构贷款利率管制。为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。

央行并称，将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化，并将建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围。

中国利率市场化大致分为两个阶段，第一阶段是1996-2011年，这一阶段外币存贷款、货币市场与债券市场利率市场化完成，存款利率管上限，贷款利率管下限；第二阶段是2012年以来，存款利率上限首次上浮，贷款利率下限下浮，标志着中国利率市场化改革迈出了实质性步伐。

相较此前的利率市场化进程，分析师们普遍对此次改革给予积极正面的评价，认为改革推进的力度更大，也更有实质意义，凸显新一届政府在金融改革和管理方面较以往不同的思路。

**金融改革明显提速**

面对二季度中国经济下行压力不减的现状，中国政府近期屡次释出底线调控，加快改革，释放政策红利的信号，并强调盘活金融存量，服务实体经济。而贷款利率的全面松绑无疑是推进金融改革的实质性举措，显示中国的金融改革正在提速。

中国人民银行研究局局长纪志宏近日就撰文称，市场对经济回落的担心似乎有一些过度，实际上仍在合理区间，当前货币政策也基本保持了中性态势，并认为盘活存量的核心是定价。

而贷款利率的松绑等于将资金需求的定价权交给了供求双方，交给了市场。

招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩认为，利率市场化作为今年国务院推进的一项重点工作，如今成行，说明在这方面的力度和决心是比较明确的。贷款利率完全放开，不同银行可以体现自己的风险定价能力了。

“但比想象中的步子更谨慎一些。原来预计存贷款利率都会进行改革，也说明循序渐进和谨慎的政策意图。当然，现在银行理财产品发展迅速，可以说很大程度上已经实现了存款利率市场化。”他称。

中国社会科学院学部委员余永定表示，之所以不先放开存款，是因为根据国际经验，存款先放开后，银行的存款争夺会非常激烈，这会提高银行的融资成本，从而容易导致在资产业务上，做高风险高回报的业务，加大金融系统的风险；而贷款利率的放开，银行则可以根据市场供求的关系，自由决定贷款贷给何种企业，虽然也有风险，但比先放开存款的风险要低。

“当然既然贷款已经放开了，未来存款利率放开也会不远。至于这个时机的问题，不一定要选择在流动性好的时候放开。当前的银行流动性总体而言也不紧张，前面的问题是结构性问题，可能这次流动性的问题把利率市场化的进程向前推了一步，但整体而言，和流动性的关系不是特别大。”他称。

盛宏清也认为，贷款利率的完全市场化一定也将反射到存款利率上，将切实提高居民存款的收益率。现在银行间市场的利率和流动性处于紧平衡的状态，资金利率和贷款几乎重合，说明现在正是推贷款利率市场化的好时机。这样一来，无论是票据、债券还是贷款融资，都是平等的。

**金融机构影响几何？**

作为利率市场化的重要一步，此次贷款利率的全面放开对金融机构又会产生多大影响？又能否实现让资金“脱虚流实”的政策初衷？

北京一国有大行研究员称，贷款对银行影响最大。银行现在放贷都不太主动，之前资金紧，没有太多钱去放贷。所以即使下限放开，竞争也不会白热化，利率下浮不会那么快就体现出来。

浙商证券宏观分析师郭磊则认为，利率市场化改革大幕已经启开，还是蛮震撼的。此举对金融机构的冲击会小一些。对金融市场健康性而言还是利大于弊，整个下半年流动性比上半年偏紧，从资金供给角度，还是偏紧，把贷款利率放开是一个好机会，但实质意义小一些，更多是信号作用。

他指出，贷款利率市场化一方面对银行的影响，尤其是利差，这一点市场之前也是有充分预期的；另一块对整个资金利率，实体经济能感受到的影响。短期看受资金供给面的偏紧预期，降低实体经济的融资成本尚难成为现实。从利率市场化环节看，存款利率的浮动更为关键一些。

宏源证券固收部研究员邓海清也认为，贷款利率管制全面放开，会带来货币市场利率波动幅度加大的心理预期。事实上贷款端放开实际上时机早己经很成熟，没有什么太大的堰塞湖，对资本巿场和金融机构冲击比较小。

他认为，贷款下限的取消是脱了商业银行机构的第一层防护罩，会加剧金融生态链竞争，有利于高效率银行优胜劣汰。存款利率上限防护罩的剥离才是利率巿场化的核心，预计全面市场化一两年内会落实；而农信社贷款利率不设上限意味着有利于把农村高利贷纳入合法化轨道。

对于此次个人房贷利率不放开限制，他认为，“主要是考虑到个人房贷议价能力极弱，和银行巿场地位极不相称，放开的话容易变成对房奴的又一洗劫。”

国家统计局最新公布的数据显示，6月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升6.8%，为连续第六个月上升，涨幅较5月的6%继续扩大；环比则连续13个月上涨，但涨幅从5月的0.9%缩小至0.8%。

不过，张永军就提到，利率市场化放开后，相应的金融监管也要跟上，同时还要大力发展中小金融机构，让整个金融领域的市场化程度更高一些，否则只单边推进利率市场化的改革，别的金融领域改革不配套的话，也容易出问题。