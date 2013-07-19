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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 20:39 BJT

表格：加拿大6月CPI较上年同期上升1.2%，因天然气及汽车价格上涨

路透7月19日 - 加拿大统计局周五公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.2%，5月为上升0.7%；核心通胀年率为成长1.3%，高于上月的1.1%。

较上月(%) 较上年同期(%)

6月 5月 6月 5月

整体CPI 持平 +0.2 +1.2 +0.7

加拿大央行核心CPI -0.2 +0.2 +1.3 +1.1

经季节调整 +0.3 +0.2 -- -- (完)

(编译 王兴亚；审校 田建华)

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