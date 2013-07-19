版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 19日 星期五 20:55 BJT

投行观点：摩根士丹利将黑石集团(百仕通) 目标价从23美元上调至25美元，评级为加码

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐