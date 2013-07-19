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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 21:44 BJT

G20会议：目标瞄准经济恢复平衡以及灵活的汇率--公报草案

路透莫斯科7月19日 - 根据为20国集团(G20)财长和央行总裁会议准备的公报草案，

* G20同意应允许汇率根据基本面进行调整

* 认为近期面临的挑战是促进就业和经济成长，降低金融市场分裂状态

* G20呼吁欧洲加快银行业改革，继续进行恰当货币政策支持

* 一旦中期可持续增长问题得以解决，G20将校正财政整固步伐

* G20重申推动市场主导汇率的承诺，克制竞争性贬值

* 称货币政策应旨在保持国内物价稳定，继续支持经济复苏

* G20国家应关注长期货币宽松带来的意外负面影响

* G20重申资本流动波动性过大以及汇市无序波动不利于经济稳定性。(完)

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