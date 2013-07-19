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市场报道 | 2013年 7月 19日 星期五 21:13 BJT

投行观点：FBR给予Family Dollar 表现与市场一致的评级--Theflyonthewall.com

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 田建华; 审校)

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